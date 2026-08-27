¿Habrá segunda temporada de la serie de Moria Casán en Netflix? Todo lo que se sabe hasta ahora

La serie biopic sobre Moria Casán se convirtió en una de las grandes historias de Netflix, atrapando a la audiencia con una narración filosa, extravagante y sin estafas morales sobre la vida de la icónica vedette argentina. La trama recorre sus primeros pasos en el teatro de revista, su ascenso meteórico como figura indiscutida del espectáculo en los años 70 y 80, y su construcción como una personalidad capaz de surfear décadas de televisión, escándalos y transformaciones culturales. Con un ritmo frenético y una estética que rinde tributo al brillo y al desparpajo porteño, la producción logró retratar a la mujer convertida en el mito de "La One".

¿Habrá segunda temporada de "Moria"?

El éxito que ha tenido en audiencia desde los primeros episodios deja una pregunta flotando entre los fanáticos: ¿continuará la historia en pantalla? Las especulaciones cobraron fuerza a raíz de un guiño público que encendió todas las alarmas. La señal que ilusionó a los seguidores llegó a través de la interacción en redes sociales y mensajes entre la producción y la propia diva, dejando abierta de par en par la puerta para una continuidad.

Aunque Netflix suele mantener bajo llave sus confirmaciones oficiales hasta el momento del anuncio formal, el impacto de audiencia y el clamor popular posicionan a una segunda entrega como un paso muy posible para esta nueva franquicia.

Moria Casán publicó el 25 de agosto en X (Twitter): "Hello, coming soon news acerca de la serie cuántica #MORIA". Con ese mensaje, la diva encendió la ilusión. Aunque la plataforma no confirmó la renovación oficial, es suficiente para generar expectativas.

"Moria", biopic disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Los momentos de la vida de Moria que piden más temporadas

Material existe de sobra para seguir guionando la vida de la diva. Su paso por la prisión en Paraguay por el recordado caso de las joyas, su rol como jurado implacable en el Bailando por un sueño, su incursión en la política y sus icónicas frases que ya son parte de la cultura popular argentina, como el "lengua karateca" o "si querés llorar, llorá", son hitos que merecen su propio espacio en pantalla.

Esta producción se pensó y enmarcó como una gran celebración por los 80 años de Moria Casán, rindiendo homenaje a una trayectoria ininterrumpida que la consagró como una vanguardista del entretenimiento. Con ocho décadas de vida, la historia de "La One" tiene tela suficiente para más temporadas sobre la figura más deslenguada y fascinante del espectáculo nacional.