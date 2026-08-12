La ficción tiene como protagonista a Vinicius Neri, quien interpreta a Marcelo, personaje después de ser rescatado por un entrenador de MMA.

Netflix incorporó a su catálogo de agosto una nueva producción brasileña que combina thriller, drama y artes marciales mixtas. Se trata de Furioso, una serie de seis episodios que sigue a un hombre que sobrevive a un hecho que casi le cuesta la vida y despierta sin recordar quién es.

La ficción tiene como protagonista a Vinicius Neri, quien interpreta a Marcelo, personaje después de ser rescatado por un entrenador de MMA. A partir de ese momento, comienza una nueva vida vinculada con los combates mientras intenta reconstruir su pasado.

La historia transcurre principalmente en Río de Janeiro y combina el mundo de las artes marciales mixtas con una trama de crímenes, secretos e identidad. A medida que avanza como luchador, aparecen pistas sobre la persona que era antes de perder la memoria.

¿De qué trata Furioso?

Marcelo llega al Gimnasio Trindade después de ser encontrado gravemente herido y sin recuerdos de su vida anterior. Allí queda bajo la protección de un entrenador de artes marciales mixtas y encuentra en el deporte una posibilidad para comenzar nuevamente. El entrenamiento y los combates se convierten en parte de su proceso para recuperar una identidad que desconoce.

Sin embargo, los recuerdos comienzan a regresar y revelan que su pasado está relacionado con situaciones peligrosas. La búsqueda de respuestas lo lleva a una red de crímenes y disputas que excede el ámbito deportivo y amenaza la nueva vida que consiguió construir.

La serie utiliza los combates de MMA como uno de los ejes de la historia. Marcelo debe enfrentarse a otros luchadores mientras intenta controlar su agresividad y entender qué ocurrió antes de llegar al gimnasio. Entre sus rivales aparece Júnior Malamute, uno de los nombres destacados del circuito de la ficción.

La producción fue creada por Igor Verde y Gustavo Bragança y cuenta con José Henrique Fonseca entre sus responsables de dirección. El elenco también incluye a Fábio Lago, Alice Carvalho, Bianca Comparato, Cláudia Raia, Eduardo Moscovis, MC Cabelinho y Ricardo Pereira.

La primera temporada está compuesta por seis capítulos, con duraciones que van aproximadamente de 43 a 54 minutos. El quinto episodio profundiza especialmente en la vida anterior de Marcelo y muestra cómo llegó a Río de Janeiro, mientras que el capítulo final retoma las investigaciones sobre actividades clandestinas vinculadas con el conflicto central.

Ficha técnica de Furioso