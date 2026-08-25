Qué es el electroshock, la escena de la serie de Moria Casán en Netflix

La bioserie Moria se convierte en uno de los grandes acontecimientos del streaming nacional desde su estreno en agosto de 2026 en Netflix. La serie repasa en ocho episodios los momentos icónicos, la irreverencia y las complejas contradicciones de Ana María Casanova hasta convertirse en la diva indiscutida del espectáculo argentino, poniendo el foco en el vínculo con su madre y su hija Sofía Gala. Sin embargo, más allá del glamour y las disputas mediáticas, el sexto episodio, titulado "No hablen de mí", desató un fuerte revuelo en redes y medios debido a una cruda secuencia que retrata un tratamiento de electroshock al que Moria fue sometida durante su adolescencia.

El origen del revuelo: ¿qué ocurre en la escena y qué es realmente el electroshock?

La escena recrea un hito real de la juventud de Moria. Según el relato de la propia diva, a los 13 años sus padres, que se decían alarmados por su conducta rebelde e inusual para la época, la sometieron a evaluaciones psicológicas y a sesiones de electroshock. La representación ficcional en la serie cobra un matiz aún más provocador por las declaraciones históricas de la artista, quien afirmó haber experimentado sensaciones placenteras e inusuales durante el procedimiento, lo que despertó tanto estupor como debate.

Ante las interrogantes sobre la veracidad y los alcances médicos de este método, el Dr. Guillermo Capuya abordó la controversia en el programa La mañana con Moria (El Trece). El médico explicó que lo que históricamente se conoció como "electroshock", que implicaba ciertos abusos institucionales y familiares, hoy se ha transformado en una técnica llamada Terapia Electroconvulsiva (TEC)

Capuya aclaró que, si bien en las décadas pasadas se aplicaba de forma rudimentaria y como abuso, al punto de usarse erróneamente como método punitivo o correccional, la TEC actual es un tratamiento psiquiátrico que requiere un rigurosidad médica. Suele administrarse bajo anestesia general y relajación muscular, aplicando estímulos eléctricos breves para inducir una leve actividad convulsiva en el cerebro, siendo indicado exclusivamente para casos severos de depresión resistente, catatonia o trastorno bipolar agudo.

Póster de la serie biográfica de Moria. (Crédito de foto: Netflix)

"Moria": un éxito en Netflix

La serie Moria, después de varias semanas en Netflix, ya se posiciona como un rotundo éxito de audiencia. A pocos días de su estreno en la plataforma, la producción logró escalar rápidamente al Top 10 de lo más visto, consolidando el fenómeno de "La One" tanto en las tendencias digitales como en la cultura popular. Varios medios de comunicación argentinos han levantado la miniserie para conversar sobre la vida actual de Moria, sobre su hija y su nieta como actrices de la serie y del auge que ha mantenido la actriz durante varias décadas.