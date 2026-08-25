Moria Casán, 80 años: "Me pasaron cosas terribles, otras maravillosas y decidí quedarme con el ahora"

El éxito de la biopic sobre Moria Casán en Netflix colocó nuevamente en agenda la personalidad arrolladora y la mentalidad inoxidable de La One. Una entrevista a la diva en 2010 demuestra ese espíritu resiliente y desdramatizador que se refleja en la producción, que se ubica entre lo más visto de la plataforma desde su estreno.

Fiel a su pragmatismo, la vedette explicó en aquel entonces cómo aprendió a procesar el dolor para transformarlo en impulso y abríó su corazón para detallar cuál era el motor vital que le permitió atravesar los momentos más difíciles sin perder el eje. "Las cosas hay que disfrutarlas y no sufrirlas, pero eso no es negar el sufrimiento, porque cuando lo tuve que atravesar, lo atravesé, pero escapé hacia adelante. Me pasaron cosas terribles y cosas maravillosas y decidí quedarme con el ahora", afirmó Moria.

Asimismo, remarcó su rechazo por las complicaciones innecesarias: "Hago las cosas fáciles, soy cero laberíntica porque no quiero perder tiempo. Supe desde chica que tenía que elegir pasarla bien". Sobre la mirada ajena y las decisiones tomadas a lo largo de su carrera, Moria Casán siempre mantuvo una postura de plena autonomía personal: en esa nota, reconoció que podía llegar a evaluar que algo no estuvo del todo bien, pero evitaba revolver en el pasado dado que, en su momento, le parecía lo correcto y respondía a su deseo de mostrarse así, guiada siempre por la libertad.

Moria Casán y la vigencia en el medio

Por otro lado, la diva dejó un análisis certero sobre el vínculo de reciprocidad con el público y las claves para perdurar en una industria cambiante, en su diálogo con La Nación hace dieciséis años. Para Moria, cuando la gente elige a un artista entre miles, lo hace para siempre por una chispa o ángel especial. Sin embargo, aclaraba que el verdadero mérito radica en el tiempo: "Talento es permanecer, es no creérsela, es tener sentido común. Por eso encaro con pasión todo lo que hago, no concibo otra manera de entregarme", concluía sobre la entrega que hoy se refleja en la pantalla.

Moria Casán.

Qué dijo Carmen Barbieri de la serie de Moria

Al ser consultada sobre el impacto de la biopic de Moria Casán, Carmen Barbieri admitió no haber seguido las emisiones por haber priorizado su descanso, aunque destacó el fenómeno que generó la producción. "No se habla de otra cosa y está perfecto, y además se lo merece Moria, es la más grande. Me contaron que está genial la serie y son todas actrices maravillosas", expresó la capocómica, remarcando que "bajo el ala de Moria todo crece" para definir el magnetismo de su colega.

Respecto al vínculo que las une en la actualidad y la posibilidad de volver a compartir escenario, Barbieri aclaró que la relación es buena y se mostró totalmente abierta a futuros proyectos en conjunto. "Yo no tengo ningún problema. No sé por qué me preguntan esto. Hemos tenido encontronazos, sí, pero ya estoy grande, las cosas a las que antes les daba importancia pasaron a no tenerla", concluyó sobre las diferencias del pasado con Casán.