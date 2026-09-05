Moria Casán habló sin filtro sobre uno de los episodios más dolorosos de su historia personal: el abuso que sufrió de parte de su abuelo. La diva reflexionó sobre cómo esa experiencia marcó su vínculo con los hombres a lo largo de su vida, y también se refirió a su relación con Susana Giménez y a distintos detalles de la serie biográfica que la tiene como protagonista de la conversación pública en los últimos días.

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Consultada sobre su historia personal, Moria consideró que estuvo en pareja —sexual o afectivamente— con varios hombres como una forma de saldar una cuenta pendiente con su pasado. "Quizás siempre fui una mujer muy gozadora por una cuestión de haberme cobrado el abuso de mi abuelo. Nunca hice el análisis, pero siempre tuve la necesidad de tener un hombre con el cual gozar o con el que me pase algo porque le cobré algo a la persona que me abusó, pero nunca apelé a la victimización, ni odié a los hombres o las mujeres. Me sublimé a través del goce", expresó la diva.

La frase resume una postura que Moria sostuvo públicamente en distintas oportunidades: la de no construir su identidad desde el lugar de víctima, sino desde la reapropiación del deseo y del disfrute como respuesta a una experiencia traumática de la infancia.

El pedido a Susana Giménez para cerrar la grieta

Otro de los tramos más comentados de sus declaraciones tuvo que ver con su vínculo con Susana Giménez, atravesado desde hace años por un distanciamiento que ambas protagonizaron en distintos momentos mediáticos. Moria recordó: "Ella me vino a ver a todas las obras fui yo. No la invité nunca a mi programa. Quiero que esto termine".

Con "esto", La One hizo referencia al conflicto de larga data entre ambas, que derivó en una especie de enredo casi de comedia y que, según sus propias palabras, le gustaría dejar atrás.

El embarazo, la ficción y el actor que la interpreta

Otro de los ejes de la charla fue el momento en que se enteró de su embarazo, tal como se muestra en la serie. Moria destacó el trabajo de Marco Antonio Caponi, quien interpreta a Mario Castiglione en la ficción: "Cuando quedé embarazada, me enteré en el instante, tal como lo muestran en la serie. Marco Antonio Caponi tiene tal rango actoral y sensibilidad que, durante la representación, no hizo ningún gesto de calentura sexual, sino que fue como una ofrenda de 'te estoy haciendo un hijo'".

Sobre la representación de su maternidad en pantalla, agregó: "Las actrices son maravillosas, pero si no hubiera estado mi hija, no hubiera sido lo mismo porque constelación. Mi hija me hizo a mí mientras yo estoy viva. Me veo absolutamente yo cuando la veo, pero ella no me trata de imitar, ella me habita y le da su toque".

Por qué eligió al padre de su hija

Para cerrar, Moria se refirió a la elección del hombre que sería padre de su hija: "El hombre que elegí para ser padre de mi hija, lo hice porque él iba para otra cosa conmigo, no estaba en el mundo Moria Casán, pero sí, me dijo que estaba enamorado de mí. Teníamos una competencia intelectual y nos enojábamos mucho, me combatía".

Con estas declaraciones, la diva volvió a mostrar la mezcla de crudeza y humor que la caracteriza a la hora de hablar de su propia vida, en medio del furor que generó el estreno de la serie que repasa su historia.