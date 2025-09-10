La menor se encuentra en "buen estado", confirmó el fiscal de la causa.

Una niña de 14 años permaneció casi cinco horas atrincherada en una escuela de la localidad mendocina de La Paz. El hecho comenzó a las 9.30 de este miércoles en la institución Marcelino H. Blanco y tas un extenso trabajo por parte del Grupo Especial de Seguridad (GES) y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), lograron quitarle el arma y evitar que la situación escale aún más.

Hace instantes, el fiscal Mariano Carbajal, que se hizo presente en lugar, dialogó brevemente con la prensa y aseguró que la joven mendocina se encuentra "bien". Además, recordó que la jueza de Paz con competencia en Familia, la doctora Paula Maurano firmó una medida de protección para la menor.

“El Fuero de Familia del Poder Judicial de Mendoza, informa que se encuentra terminantemente prohibida, por orden judicial, la difusión y reproducción de imágenes, videos o cualquier otro dato que permita identificar a la adolescente involucrada (Expediente 10.966)“, indica el oficio.

"Hemos acompañado la gran labor de la policía. No puedo dar nota. La menor está bien y ha sido traslada al hospital, están los padres ahí. La gente de cuerpos especiales y la mediadora estuvieron hablando", explicó Carbajal.

El testimonio del exdirector del colegio

Unos minutos más tarde, Jorge Negri, exdirector de la escuela, se acercó hasta la institución. En diálogo con los medios presentes, sostuvo que "siempre han habido situaciones difíciles como puede haber en cualquier escuela".

"Pasaba por acá y me enteré de lo que había pasado. No escuché ninguna detonación. Estuve conversando y dándole mi apoyo a la directora actual", precisó. Además, explicó el procedimiento del protocolo de contención con los alumnos. "Es una niña con una excelente familia. Nosotros tenemos que amarla y abrazarla", expresó.

Al ser consultado sobre la docente por la que reclamaba la niña antes de entregar el arma indicó que aún "no tuvo comunicación", pero resaltó que es una "excelente" profesional.

¿Qué sucedió en Mendoza hoy?

La niña ingresó a la escuela con el arma reglamentaria de su padre, un ex efectivo de la policía de la provincia de San Luis. Luego de que se dieran a conocer diversos videos de la menor, caminando enfurecida con el arma en sus manos y buscando, al parecer, a su víctima, se activó el protocolo para casos de alta crisis.

Según informaron desde la Dirección General de Escuelas de Mendoza, la niña "se atrincheró" en el establecimiento educativo tras los disparos realizados y el edificio fue evacuado por personal policial y de Bomberos. Por su parte, diversos testigos del colegio indicaron que en primer lugar, habría apuntado el arma hacia un compañero y luego, aseguró que iba a "matar a la seño Raquel".

Distintos medios señalaron que la niña habría sufrido bullying por parte de sus compañeros y que la docente por la que pedía los habría avalado. Sin embargo, el ministro de Educación de la provincia, Tadeo García Salazar, sostuvo que “no hay ningún registro en la ficha escolar” de la joven que indicara esta situación. “Y si lo hubiese, se trabajaría con los profesionales adecuados. Hoy tenemos todo el abordaje de la provincia puesto en La Paz”, detalló en diálogo con Canal 7 de Mendoza.