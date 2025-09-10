Esta madrugada se vio cargada de violencia en la ciudad de La Paz, Mendoza, cuando una niña de 14 años ingresó a la escuela Marcelino Blanco con un arma de fuego. Bajo ese marco, un vecino de nombre Carlos, dueño de un local de comidas ubicado a 20 metros del colegio, informó a los medios acerca de cómo fue el operativo de evacuación que debieron realizar los alumnos.

Carlos dio más detalles de lo sucedido. “Los chicos escaparon hacia el hospital por el shock, otros se fueron corriendo por el viñedo que está frente a la escuela”, comentó el comerciante.

En su testimonio también comentó como afectó al local lo sucedido: "No pude abrir el negocio porque las dos entradas al colegio están valladas y la policía no permite el paso de las personas”.

Cinco horas después del inicio del terrible incidente, la joven entregó su arma a las autoridades policiales y fue trasladada al hospital en una ambulancia.

Por su parte, Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, informó a los medios que la mayoría de los chicos fueron atendidos por nerviosismo y ya fueron retirados del lugar por sus padres.

El hecho habría comenzado al rededor de las nueve de la mañana, cuando se alertó a las fuerzas policiales sobre lo que acontecía en la escuela Marcelino Blanco. Los agentes se dirigieron de inmediato a las instalaciones y lograron la correcta evacuación del resto de alumnos y docentes.

Según información recientemente recibida, la nena sería hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis y habría portado una pistola 9 milímetros.

Los alumnos, testimonios clave

Debido a que el lugar en el que se llevo a cabo el terrible suceso fue una escuela, han sido muchos los testimonios recolectados en las ultimas horas. Uno de los más relevantes fue el de un alumno del colegio quien brindó información importante sobre el hecho, la personalidad y las motivaciones de la niña.

El joven aseguró haber oído cinco disparos y que la niña le apunto a sus compañeros. El niño también destacó que la protagonista del hecho sufría bullying y que "No era conflictiva y era calladita".

Sobre las posibles motivaciones de la joven, el chico comentó que la niña tenia problemas con una docente en particular, sobre la situación declaró: "Se hablaba de un problema con una profesora que la había desaprobado, una profe de matemática"

El niño finalizó sus declaraciones comentando como fue parte del operativo de evacuación, sobre el cual comentó: "A todos nos llevaron al hospital por si había alguno con nervios o algo así, una de mis compañeras tuvo un ataque de nervios". Afirmó el joven estudiante.