Ayer, Julieta Antón vivió una tarde de pesadilla en la escuela de danza en la que enseña en Belgrano. Sebastián Damián Villarreal, hombre de 30 años que era alumno de sus clases, intentó apuñalarla y fue impedido por la presencia de su compañera y dueña del lugar, Sofía Bovino. La policía actuó y hoy trascendió que el agresor será trasladado a un hospital neuropsiquiátrico.

La bailarina de 26 años, que fue parte de “Showmatch” y del staff de Tini Stoessel, habló con “Los Ángeles de la Mañana”, sobre el trágico hecho que padeció y casi le cuesta la vida. "¿Cuándo empezó toda esta historia?", preguntó Ángel de Brito y ella le respondió, contundente: "Hace poquito. Es un alumno que empezó a tomar clases por Zoom... Él tenía actitudes de intensidad. Prefiero no hablar mucho del tema, me pone un poco mal todo esto. Él iba a las clases dos horas antes, y ayer pasó lo mismo. Yo siempre lo noté raro, pero nunca me imaginé esto. Sofi fue mi ángel. Fue horrible".

Tanto Julieta como Sofía recibieron cortes de parte de este individuo que, gracias al accionar de la Policía de la Ciudad, quedó reducido con un disparo en la pierna, tras negarse a dar marcha atrás y soltar el arma blanca. Ahora, un equipo de peritos psiquiatras legistas aconsejó trasladar a un hospital neuropsiquiátrico a Sebastián Villarreal.

En el informe interdisciplinario los peritos escucharon de boca de Villarreal que posee “alucinaciones auditivas de comando”, y que intenta callar esas voces practicando ejercicios de respiración, rezando y bailando, según lo detallado. Dicha información la comunicó el periodista Mauro Szeta, en base al informe de los peritos.

Además, el joven les dijo que desea “volver a casa y pedirle perdón a Juli”, por haberla agredido, por lo que los expertos detectaron etapas de “enamoramiento y desilusión” hacia su víctima, cuyo diagnóstico presunto de Villarreal es “descompensación psicótica en trastorno psicótico crónico y retardo mental”.

En el caso interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Miguel Kesler, quien este miércoles decidió recaratular el hecho: pasó de “lesiones graves reiteradas agravadas por ser las víctimas mujeres en contexto de violencia de género”, a “tentativa de femicidio reiterado”.