Así fue la audiencia clave de La Toretto para llegar al juicio

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 convocó este martes a Felicitas Alvitte, conocida como "La Toretto de La Plata", a una nueva audiencia antes del juicio por el asesinato de Walter Armand. La joven está acusada de atropellar y matar al motociclista. La reunión contó con la presencia de la imputada, sus abogados, la querella -familia de la víctima-, representantes de la fiscalía y la jueza principal de la causa.

Según informaron fuentes judiciales, en la reunión se logró avanzar en aspectos técnicos y elementales del juicio, pero habrá un nuevo encuentro en los próximos días.

Cómo se prepara el juicio contra "La Toretto"

El pasado 13 de octubre se realizó la primera audiencia antes del juicio. En dicho encuentro, hubo discusiones entre las partes involucradas. Incluso, la acusada, a quien se la vio con otro color de cabello, lloró frente a la jueza Silvia Hoerr y se abrazó a su amiga Valentina Velázquez, imputada en otra causa por correr picadas en vía pública.

Concretamente, hubo desacuerdos con respecto a la lista de testigos que prestarán declaración ante el juez. Sin embargo, de acuerdo al abogado defensor de Alvitte, Flavio Gliemmo, en una de las audiencias acordaron reducir la lista.

Por el momento, el juicio no tiene fecha estipulada, pero desde el Tribunal aseguraron que restan una serie de audiencias preliminares más, por lo que el debate judicial podría comenzar en diciembre de 2026.

Cuál es la condena que podría recibir La Toretto

Felicitas Alvitte está acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual por atropellar y matar a Armand en abril de 2024. De ser encontrada culpable, podría recibir una pena que va desde ocho a 25 años de prisión.

Desde el mes de mayo y, por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal II, La Toretto se encuentra con prisión domiciliaria. De hecho, al regresar a su casa, la joven de 21 años reabrió su cuenta de Instagram e incluso comenzó a publicar fotos nuevamente. No obstante, al recibir cientos de críticas, la imputada decidió cerrar la red social.