Analizaron el perfil psicológico y las declaraciones del camionero que llevó a Maria Cash: "olores" y "recuerdos" complican a Romero

A más de 13 años del misterio en torno a la desaparición de María Cash en la ruta 9/34 en la provincia de Salta, el expediente tuvo las últimas semanas varios movimientos que resultaron alentadores para poder resolver los interrogantes que plantea el caso. En ese sentido, la Justicia analiza los movimientos de los sospechosos durante los últimos años y encomendó a la perito psicóloga Natalia Colombo un perfilamiento psicológico del principal acusado, el camionero Héctor Romero.

Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, la licenciada Colombo es la jefa de Psicólogos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y trabajó más de dos años reuniendo la información acerca de las declaraciones y los movimientos del camionero Héctor Romero en la causa. Aseguraron que el informe final es “lapidario” y que demuestra el posible accionar del principal acusado. Las mismas fuentes aseguraron a El Destape que la psicóloga analizó todas las declaraciones del camionero desde que la causa volvió a investigar el “minuto cero” y mostró las graves inconsistencias en las declaraciones y en el comportamiento del hombre que ahora está acusado de “homicidio agravado por alevosía”.

Según el informe, Romero recuerda muy bien la vestimenta de María Cash “de la cintura para abajo” pero no recuerda o miente acerca de cómo estaba de la cintura hacia arriba, ya que lo poco que describió no concuerda con las imágenes de seguridad ni tampoco con otros testigos. Sobre la vestimenta también llamó la atención de los investigadores que, desde la cabina del camión, Romero debía saber más cómo estaba vestida en la parte superior que en la parte inferior del cuerpo. Además, la perito analizó las contradicciones en las declaraciones de Romero como testigo y detalló que es imposible ignorar todas esas confusiones o distracciones que buscó generar el camionero en sus presentaciones ante la justicia. Entre las situaciones que analizó la psicóloga, notó que el camionero describió “olores” que quedaron grabados en su memoria y esa situación teniendo en cuenta que no recuerda otras cuestiones, resultó sumamente sospechosa.

El trabajo de la psicóloga incluyó el análisis de las declaraciones testimoniales y la revelación acerca de las pruebas materiales de la causa, que incluyó las llamadas telefónicas y las conversaciones que exponen las relaciones laborales y las cuestiones de salud no sólo del acusado sino también de su círculo íntimo. Todo ese análisis permitió a los investigadores trazar el perfil psicológico que fue sumado a la causa y que permitió analizar los patrones de conducta del camionero. En paralelo, el fiscal Villalba analiza sumar al camionero a una pericia clave. Se trata de trasladarlo a la zona donde aseguró haber dejado a María Cash para que participe de una reconstrucción presencial. Ese lugar fue cambiado tres veces en la versión de Romero y deberá explicar, frente a los investigadores, los puntos clave que notaron como “contradicciones” en todas sus declaraciones.

En las últimas horas el fiscal Eduardo Villalba aseguró que la “esperanza es darle una respuesta a la familia” de María Cash y “que se quiebre el pacto de silencio” que cubrió la causa y que “se vio fortalecido por las falsas denuncias, voluntarias e involuntarias, que llevaron a una búsqueda errónea” del paradero de la joven diseñadora. “Siempre se investigó la hipótesis de la trata de persona y la investigación se orientó hacia distintos prostíbulos de la zona”, detalló el fiscal y explicó que, cuando todos los resultados fueron negativos y se volvió a observar el eje de la ruta dentro de la investigación, se llegó a estos resultados y es la respuesta a por qué tardamos 13 años en este análisis.

Ahora, el fiscal Villalba le pidió al Juzgado de Garantías N° 2 a cargo de la jueza Mariela Gimenez que avale rastrillajes en la zona donde consideran que pueden haber descartado el cuerpo de María Cash tras el crimen. Esos lugares, detalló el investigador, deben ser delimitados por los especialistas del cuerpo de Fiscales y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación (SIFEBU). Ahora, los investigadores esperan que los rastrillajes y procedimientos en la zona de la ruta que une Güemes con Joaquín V. González puedan arrojar datos certeros en la causa que permitan avanzar con la acusación al camionero Héctor Romero por el crimen de María Cash.