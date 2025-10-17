Se enojó por un control en Córdoba, atropelló a un policía y está prófugo

Un efectivo de la Policía Caminera de Córdoba resultó herido este viernes luego de ser embestido por un automovilista que intentó evadir un control de tránsito sobre Avenida Circunvalación, a la altura del kilómetro 27 del anillo externo. Tras atropellarlo, el conductor se dio a la fuga y sigue siendo buscado por las fuerzas de seguridad.

Cerca del mediodía del jueves, el conductor de un Chevrolet Corsa color verde se detuvo sobre el carril rápido visiblemente molesto por la presencia del operativo policial. El automovilista comenzó a insultar al personal, frente a lo que uno de los policías se acercó para calmarlo y pedirle documentación. Sin embargo, el hombre decidió acelerar y escapar del lugar. Con su vehículo, golpeó al policía y lo arrastró aproximadamente dos metros antes de continuar la huida, según detalló el medio local El Doce.

El efectivo herido fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde se le diagnosticó un traumatismo en la pierna izquierda y, tras ser atendido, recibió el alta médica. El agresor, que logró darse a la fuga, sigue siendo buscado intensamente por la Policía provincial.

Qué dijeron los policías

En declaraciones a Cadena 3, uno de los efectivos presentes en el lugar, relató: “Personal del Grupo de Operaciones Preventivas de la Policía Caminera realizaba un control de tránsito en la avenida Circunvalación, kilómetro 27, anillo externo. Detiene su marcha sobre el carril rápido un vehículo Corsa de color verde, que era conducido por una persona quien, ofuscado del mismo control, agrede verbalmente al personal policial”. Y siguió: “el sujeto acelera su vehículo embistiendo al personal policial y dejándolo tirado sobre la banquina”.

Tras los hechos, la Policía de Córdoba inició una investigación para dar con el agresor y localizar el vehículo involucrado. El Doce detalló que las autoridades trabajan sobre las cámaras de seguridad de la zona para poder dar con elemento probatorios al expediente del caso, que quedó caratulado como “lesiones y resistencia a la autoridad”.