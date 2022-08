Una jauría de perros mató a una mujer en Mendoza en plena calle

Una mujer de 52 años murió el domingo por la noche tras ser mordida en diferentes partes del cuerpo por dos perros mientras caminaba por la vereda. Sufrió severos daños en los miembros inferiores y tuvo heridas profundas en la cabeza.

Una mujer de 52 años murió a últimas horas del domingo luego de ser atacada por dos perros en el departamento de Rivadavia, Mendoza. Según las primeras versiones, los animales sorprendieron a la mujer que estaba en la zona de la calle calle Pascual Sosa, se abalanzaron sobre ella y le mordieron diferentes partes del cuerpo.

Los gritos de dolor alertaron a los vecinos de la zona que lograron quitarle los perros de encima y llamar al Servicio de Emergencias Coordinado para requerir asistencia. La mujer sufrió severos daños en los miembros inferiores y tuvo heridas profundas en la cabeza.

Aunque la víctima fue trasladada rápidamente hasta el hospital Perrupato, donde llegó con vida, horas más tarde, confirmaron el deceso de la mujer, quien fue identificada como Claudia Clara Cáceres.

Según el parte policial, los responsables del ataque fueron "dos canes de pelaje marrón claro, de unos 50 centímetros de alzada" que "no estarían vacunados y no poseerían nombres" y todavía no se constató si tienen dueños.

Sin embargo, los investigadores sospechan que los perros pertenecen al hombre que asistió a la mujer porque estaban frente a su vivienda, por lo que quedó demorado por averiguación de los hechos. Por otro lado, los efectivos policiales de la zona montaron un intenso operativo en la zona para dar con la jauría que causó el trágico episodio. En la causa, interviene la Oficina Fiscal de la Comisaría13°.

Un pitbull atacó a un niño de tres años en Mendoza

Los ataques de perros en Mendoza son más frecuentes de lo que se cree. Hace un mes, un niño de tres años fue atacado en la cabeza por un perro de raza pitbull cuando jugaba en la vereda de una vivienda ubicada en la localidad mendocina de Las Heras.

En este caso, el perro se había soltado del lugar donde estaba atado, había corrido hacia el menor y lo había atacado ante el asombro de los presentes, que debieron intervenir para rescatar y trasladar el niño hasta el hospital donde estuvo internado por algunos días, con buen estado de salud.

Con información de Télam