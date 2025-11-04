Temporal en Bolívar: ráfagas de 100 kilómetros y voladura de techos

Bolivar

Desde la noche del lunes, se desató una fuerte tormenta en los distritos bonaerenses de Bolívar y Urdampilleta que generó voladura de techos, caída de árboles y destrozos en distintas instituciones. Afortunadamente no hubo heridos. “La tormenta tuvo una voracidad única”, dijo el intendente de Bolívar, Marcos Pisano.

Este martes por la mañana, el intendente contó que “desde las 3 de la mañana vinieron 8 dotaciones de Defensa Civil y estamos trabajando codo a codo”. Pisano detalló, en diálogo con C5N, que actualmente “está interrumpido el servicio eléctrico en Urdampilleta”, y aseguró que dentro de una hora “se va a re establecer el agua y por la tarde y en etapa re estableceremos el tendido eléctrico”.

Desde el área de Defensa Civil detallaron que “trabajamos conjuntamente con el municipio en la asistencia a las familias afectadas, y en la limpieza de la ciudad para posibilitar la vuelta a la normalidad”. Según el último parte, registraron 61 techos volados, 4 instituciones dañadas -clubes, escuelas y centros complementarios-, 120 postes de tendido eléctrico y 50 árboles caídos aproximadamente.

Las ráfagas de viento fueron de más de 100 kilómetros por hora. “El cambio climático es innegable”, remarcó el intendente y agregó que “desde el Estado tenemos que estar un paso adelante; por suerte, la articulación con Defensa Civil ha evitado que muchas familias sufran mayores daños”.

En Bragado, el temporal también azotó. Defensa Civil detalló que llovieron cerca de 30 mm en la planta urbana. "Se registraron caídas de árboles (ya solucionadas), un poste de luz y otros postes en el Parque Lagunario". Además indicaron que "la situación hídrica del partido es crítica".

Rige alerta meteorológica

Según informaron desde Defensa Civil, "se espera que entre la mañana y la tarde de hoy (martes) los municipios en amarillo se vean afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo". De esta manera, "se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".