Paro general: ¿hay clases el jueves 10 de abril en la Argentina?

Qué pasa con las clases el día del paro general.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 36 horas que comenzará el miércoles 9 al mediodía y se extenderá hasta el jueves 10 de abril. ¿Qué pasa con las clases?

¿Hay clases el jueves 10 de abril en Argentina?

El paro general de la CGT comenzará el mediodía el 9 de abril para sumarse a la movilización de los jubilados de cada miércoles, en contra del gobierno de Javier Milei, y se extenderá durante las 24 horas del jueves 10 de abril. "El Gobierno impone, no permite acuerdos en paritarias y tampoco busca soluciones para los trabajadores", sostuvo el co secretario general de la CGT, Octavio Argüello.

¿Qué pasará en los colegios? Se espera que estudiantes de primaria y secundaria no tengan clases debido a la adhesión de los gremios docentes al paro. Aunque cada institución debe brindar los detalles específicos, la mayoría de las escuelas no dictará clases el 10 de abril. El sector educativo reclama la apertura de paritarias, el aumento del piso salarial docente, que actualmente se ubica en $500.000, y el incremento del Presupuesto Educativo Nacional.

Hay clases el jueves 10 de abril en la Argentina.

Por su parte, si bien depende de cada facultad y cátedra, las universidades públicas confirmaron que no habrá clases presenciales el miércoles 9 y jueves 10 de abril. Los trabajadores no docentes nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) se adherirán al paro general de 36 horas.

Paro general del 10 de abril: qué transportes y servicios no funcionan

Además del sector educativo, hay diferentes ámbitos que se suman a la medida convocada por la CGT, entre ellos: