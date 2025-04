Paro general de la CGT 10 de abril: qué transportes y servicios no funcionan

Subtes, premetro, trenes y aviones se sumaron al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) que se llevará a cabo este 10 de abril. Los sindicatos reclaman libertad para negociar las paritarias, aumentos para jubilados y, además, manifiestan el repudio a la represión policial, entre otros puntos. Durante la jornada del jueves, además, tampoco operarán los bancos y habrá servicios reducidos en la atención de los hospitales nacionales.

"Yo vivo en un barrio pobre en General Rodríguez, y veo que la gente vive como puede, no hay trabajo, yo no hay ni ‘changas’, y la gente está confundida porque no sabe qué camino tomar, cuando todos se están peleando por el poder y no hay un proyecto para el laburante", expresó el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, al referir las razones que llevan a la organización a sumarse a la medida de fuerza que implicará el paro total del servicio del subte y del Premetro en la Cuidad de Buenos Aires.

En trenes, se suman tanto desde La Fraternidad como desde la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF). "Paramos en defensa de los intereses y derechos de todos los trabajadores, nuestros salarios y paritarias libres", sostienen en el comunicado difundido por el sindicado conducido por Omar Maturano.

Pero no sólo eso, desde La Fraternidad decidieron sumarse al paro nacional en defensa de la industria nacional, de los ferrocarriles y "por la continuidad de la obra pública y el cese de la pérdida de los puestos de trabajo", así como en defensa de las obras sociales, el derecho a la salud y a la educación pública.

"Para vivir y gozar de la libertad que el pueblo argentino quiere y necesita, basta de criminalizar la huelga y nuestro derecho a manifestarnos. Los trabajadores queremos una Argentina libre, justa y soberana", cerraron el comuncado.

En la misma línea, se manifestaron desde la UPSF dirigida por Neme: "La progección a nuestros ferrocarriles, la defensa de la industria nacional mediante la continuación de la obra pública y el cese de las pérdidas de los puestos laborales deben ser los pilares fundamentales de este pla de lucha", apuntaron.

Al paro de transporte, también estarán adheridos el Sindicato de Peones de Taxis, que se suma a la huelga y sólo está exceptuado el servicio de colectivos, que funcionará con normalidad.

En el servicio aéreo, fuentes de Aerolineas Argentinas confirmaron a El Destape que los vuelos internacionales fueron cambiados de horarios. Y habrá demoras en las salidas de cuatro vuelos internacionales el jueves por la noche con destino a: Cancún, Roma, Madrid y Miami. Según informaron saldrán a partir de las 02.30 am del dia 11/04, con un promedio demora 5 horas, de la misma manera sucederá con los respectivos regresos.

Los vuelos nacionales y regionales están todos cancelados y la mayoría de las y los pasajeros ya fueron reubicados.

Cómo será la atención en los hospitales nacionales

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informaron que habrá guardias mínimas en hospitales y sólo atención de urgencias en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

“Esta medida de fuerza también se debe transformar en un mensaje para los diputados que tienen que dejar de venderse, reaccionar y empezar a defender toda la institucionalidad mancillada. De la Corte no podemos esperar nada porque está usurpada. Por estas horas se extingue el Estado de Derecho en la Argentina”, sentenció el secretario general de ATE-Nacional, Rodolfo Aguiar, luego del rechazo en el Senado a los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo.

Otros servicios que se verán afactados

ATE también informó que otros servicios que se verán afectados son: la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), mientras que sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En tanto, desde el miércoles 9 al mediodía PAMI y en ANSES atenderán únicamente emergencias, radiooperadores de medios públicos y se verán afectados personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.