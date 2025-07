Festeja Independiente: gran noticia de última hora para Vaccari sobre los refuerzos

Festeja Vaccari en Independiente por la noticia que recibió sobre los refuerzos

En pleno mercado de pases, una gran noticia sorprendió a todo Independiente tan sólo unas horas después de avanzar de ronda en la Copa Argentina con la victoria por 2 a 1 contra Gimnasia de Mendoza. Julio Vaccari y compañía festejan que los refuerzos incorporados recientemente ya están en condiciones de sumar minutos en la cancha con total normalidad. Es que la dirigencia del "Rojo" levantó las inhibiciones que sufría por parte de la FIFA y no tardó en comunicarlo por medio de sus redes sociales oficiales.

El monto total de la deuda del elenco de Avellaneda ascendía a 839 mil dólares de acuerdo a lo que no se había abonado por los arribos de varios futbolistas. Es el caso de Alexis Canelo (81.500 dólares), Joaquín Laso (7.500 dólares al representante Fernando Baredes) y Jhonny Quiñónez (750 mil dólares al Aucas de Ecuador). Con esta medida llevada a cabo, el entrenador dispondrá de los dos jugadores que ya tiene en su plantel como lo son Walter Mazzanti y Leonardo Godoy, quienes podrán decir presente tanto en la Copa Argentina como en el Torneo Clausura y la Sudamericana.

El comunicado oficial de Independiente sobre las inhibiciones

El Club Atlético Independiente informa que se acreditó el pago de las inhibiciones que le impedían a la Institución operar con normalidad. De esta manera, quedan a disposición del cuerpo técnico todos los jugadores del plantel profesional y seguimos honrando los compromisos del Club, siempre con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico y financiero.

Los refuerzos de Independiente en el mercado de pases

Walter Mazzanti : extremo proveniente de Huracán.

: extremo proveniente de Huracán. Leonardo Godoy: lateral proveniente de Athletico Paranaense de Brasil.

Gabriel Ávalos reconoció que puede irse y preocupa a Vaccari

El delantero paraguayo que reconoció que existen contactos por él desde el exterior y encendió la alarma en Julio Vaccari. En diálogo con el programa radial ABC Cardinal de Paraguay, el futbolista, de 34 años, expresó que hay un equipo interesado en contratarlo y no descartó la chance de irse de Independiente.

"Olimpia creo que hablaron con mi representante, la próxima semana me reuniré con él para tomar una decisión sobre mi futuro. En una semana vuelvo a los entrenamientos con Independiente”, manifestó el exjugador de Patronato y Argentinos Juniors. Más allá de que Ávalos adelantó que tomará una decisión una vez que hable con su agente, también remarcó que se encuentra felíz en la institución de Avellaneda. "La próxima semana voy a retomar los entrenamientos con Independiente y después veremos qué hay de posibilidad. Pero yo estoy bien en Independiente, tengo contrato vigente y estoy mentalizado en eso. Cabe resaltar que el futbolista que tuvo experiencia en el seleccionado de su país tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026, por lo que la directiva no lo dejará marchar fácilmente. Si bien tiene uno de los vínculos más importantes del plantel, la situación financiera del club mejoró en los últimos meses y no necesitan venderlo de forma obligada.