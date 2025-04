Daer ratificó el paro y advirtió al gobierno: “La movilización va a ser importante"

El secretario general de Sanidad y de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, ratificó el paro general de este jueves y advirtió una movilización “importante” en rechazo al gobierno de Javier Milei. El dirigente gremial afirmó que “no hay ninguna chance de que se levante el paro” y dio los motivos de la medida.

“La movilización va a ser una movilización importante. Eso no tengo dudas, porque hay una capacidad de movilización que viene demostrándose en las últimas movilizaciones”, afirmó Daer en Radio Rivadavia. En este marco, el dirigente detalló que la medida tiene como principal reclamo “la situación del sector que pasó a ser más vulnerable, que es el sector de los jubilados” y apuntó que “se le han quitado derechos” .

“No pueden acordar salarios, o cuando acuerdan, si no son los que le gustan al ministro de Economía, no los homologan”, dijo Daer al exponer que todos los gremios "están padeciendo lo mismo". Por eso, destacó que más allá de algunas diferencias el la decisión del paro fue tomada “por aclamación en el Consejo Directivo de la CGT” integrado por “las 50 organizaciones más importantes del país”.

En este marco, hizo referencia a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y optó eludir la posibilidad de no adherir por una conciliación obligatoria y solo atinó a sostener que "la convocatoria es para todas las organizaciones sindicales, incluida la Unión Tranviarios Automotor” y agregó que “inclusive la UTA está padeciendo los aprietes del gobierno a las cámaras empresariales para que no aumenten el salario”.

Reacción del gobierno de Milei al paro

En otro orden, Daer fue consultado sobre la posibilidad de quue el gobierno retome el debate de la reforma sindical y sostuvo: “El gobierno no lo frisó, firmaron todo. No tuvieron los números. Y sabe por qué no tienen los números: porque hay sectores de la política y de la sociedad que tienen muy claro que las organizaciones sindicales son fundamentales para equilibrar socialmente un país”.

Arranca una semana con foco en el conflicto gremial: paro general de la CGT

Este jueves la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará el tercer paro general desde que Javier Milei es presidente, con una movilización previa al Congreso para acompañar a las organizaciones de jubilados el miércoles. Sin embargo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no adhería y habría colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en un fuerte golpe a la medida anunciada por la central obrera.

"Exigimos la libertad para negociar paritarias libres y homologadas, aumento de emergencia a los jubilados, plantear un apoyo en el Congreso a la actualización del bono de 70 mil pesos a los jubilados, repudiar la represión de hace ocho días, volver a discutir las asignaciones familiares, generar un programa de defensa del sector productivo de la Argentina", expresó Daer en la conferencia de prensa posterior a la reunión en la que el Consejo Directivo definió la medida de fuerza.

"No puede ser que tengamos un efecto dominó por causas macroeconómicas y por la apertura indiscriminada de la economía", siguió Daer, antes de reclamar "que vuelva a abrirse la obra pública" y sentenciar: "Hay obras que están paralizadas en un 80 % por una decisión política y es más perjudicial dejarlo así y en muchos casos son viviendas".

A pesar de ataques del Gobierno, mediante declaraciones de funcionarios, el paro se mantuvo en estas semanas. "Es inamovible", dijo a El Destape 1070 el secretario general de UPCN y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, el pasado 25 de marzo. "Hacemos el paro por varias razones, una es que las paritarias que estamos cerrando están por debajo del ritmo inflacionario, de una inflación que está siendo cuestionada y esto está generando mayor desocupación", añadió.