Horas después de que el juez Roberto Gallardo le prohibiera al gobierno nacional intervenir con fuerzas federales en el operativo de seguridad de la marcha de la CGT, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le reclamó que "no se entrometa" y confirmó que el protocolo antipiquetes estará vigente durante la protesta del próximo miércoles al Congreso

"Mi respuesta es que él no puede actuar pasando su jurisdicción y decidiendo sobre temas federales, es un juez de la Ciudad. Un juez contravencional de la Ciudad no puede tomar determinaciones de este tipo que involucran a la Ciudad en tanto Capital de todos los argentinos y en tanto asiento del Gobierno nacional", dijo Bullrich en diálogo con Radio Mitre.

La funcionaria recordó que el Ministerio de Seguridad denunció este lunes a Gallardo, quien había resuelto que la Policía de la Ciudad se haga cargo del operativo de seguridad, dejando de lado a las fuerzas comandadas por el Gobierno nacional. "Se está extralimitando en lo que él puede decidir", se quejó Bullrich.

Pese a la decisión judicial, Bullrich confirmó que "de ninguna manera" dejarán su tarea de "cuidar la sede del gobierno federal en la Ciudad como capital de todos los argentinos". "Desde el 10 de diciembre hasta hoy siempre han estado las fuerzas federales y van a seguir estando. Le decimos a Gallardo que no se entrometa porque es trabajar sobre causas que no le competen, no se entrometa a darle órdenes a las fuerzas federales que no están bajo su jurisdicción", planteó.

Al ser consultada sobre si accionarán el protocolo aunque la convocatoria sea multitudinaria, la ministra admitió que "los operativos dependen del tamaño de la marcha". "Si la marcha es mas grande hay que ir encausándolos de manera que se ubiquen en las plazas y dejen lo mas liberadas posibles las calles. Depende mucho del tamaño de la marcha", reconoció.

Por su parte, el director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, también confirmó la aplicación del protocolo al afirmar que "no se puede dejar sin seguridad ni dejar de cumplir los objetivos ni misiones que establece la ley". "Lo vamos a realizar como siempre", apuntó Soto en diálogo con Radio Continental.

CABA apeló el fallo y pide que Bullrich se haga cargo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Procuración General, pidió que se revoque el fallo de Gallardo, al que consideró "nulo" y solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para mañana.

"Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley, me parece forzado", señaló el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Agregó que en materia de seguridad debe analizarse "cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación", y dijo que "lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre". En su fallo, Gallardo había dispuesto que el operativo debía quedar a cargo del Gobierno porteño, a través de la Policía de la Ciudad, y que las fuerzas federales solo podían custodiar el Congreso Nacional.