Paro de colectivos: a qué hora se regulariza el servicio en el interior y la provincia de Buenos Aires

La UTA comunicó que el servicio en el interior del país volverá a su curso normal porque se acatará la conciliación obligatoria dictada ayer. También se pudo desactivar otra medida de fuerza en la provincia de Buenos Aires.

El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que acatará la Conciliación Laboral Obligatoria ordenada por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación. De esta forma, el servicio de media y larga distancia en todo el país se normalizará en las próximas horas luego del levantamiento del paro.

"Aguardamos que tanto las empresas, como de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales utilicen estos 10 días previstos por la autoridad del trabajo, a fin de otorgar a los trabajadores del interior, el mismo incremento salarial que ha sido acordado en el Área Metropolitana de Buenos Aires", pidieron desde la UTA en un comunicado difundido a la prensa.

"Por ello no resignaremos en la lucha, y no daremos un paso atrás, hasta tanto se cumpla el objetivo salarial expresado", alertaron desde la UTA . En ese sentido, aclararon que no descartan una nueva medida de fuerza en caso de que no avance la negociación por la paritaria. El paro de 48 horas en el interior del país había sido anunciado por los choferes del interior que buscaban equiparar sus sueldos con los conductores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A principios del mes de enero, la UTA cerró para los choferes de la zona metropolitana de Buenos Aires una suba de 50% escalonada para alcanzar un salario básico de $150.000 en agosto; también acordaron un no remunerativo de $43.000, en cuatro cuotas.

En provincia, otro paro fue levantado

El ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires informó que pagó a las empresas el saldo por el servicio de trasporte y de esa forma evitó "el lock out patronal anunciado por las cámaras empresarias que representan a operadores de servicios de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)"

"Las cámaras empresariales que representan a operadores de servicios de transporte convocaron a un lock out patronal de 8 horas desde las 22 horas del día miércoles hasta las 6 horas del jueves 21. En ese sentido, el Ministerio de Transporte bonaerense informó que el pago de las compensaciones tarifarias se hará efectivo en el transcurso del día miércoles, tal como estaba programado", indicaron.