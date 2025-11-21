Momentos claves para un nuevo paro de colectivos en el AMBA. Horas después que las compañías de colectivos anuncien su intención de pagar sueldos y aguinaldo en cuotas, el vocero de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Calegari, repudió la medida y advirtió que "empresa que no pague los salarios, se va a parar". En el gremio están en "estado de alerta" y aseguran que no permitirán "de ninguna forma" que se abonen salarios de forma escalonada.

"Nuestra reacción es decir que estamos en estado de alerta. Empresa que el día 4 no pague los salarios, se va a parar", lanzó Calegari en declaracioens con Radio Splendid.

El dirigente gremial remarcó que los trabajadores de colectivos realizan su labor "los 30 días del mes y los 365 del año" y que lo mínimo que necesitan es "recibir el salario en tiempo y forma, como corresponde". "No puede ser que lleguemos el día 30 y digan: ‘No tenemos plata para pagar’, después de trabajar todo el mes. Lo mismo con los aguinaldos: los aguinaldos quieren financiarlos por 6 meses. De ninguna manera, no es esa la forma", se quejó.

Estas críticas de Calegari se dan horas después de que las cámaras empresarias de colectivos anuncien que pagarán el sueldo a los trabajadores en dos pagos y el medio aguinaldo de diciembre en seis cuotas, una decisión argumentada en que hay compañías al borde de la paralización operativa.

Paro de colectivos en AMBA: cuándo sería la medida de fuerza de la UTA en CABA y provincia de Buenos Aires

"Recién el cuarto día hábil del próximo mes nos vamos a enterar. Aseguro que en aquella empresa que no pague los salarios, se va a parar. No trabajamos gratis ni financiamos", resaltó el vocero de UTA, que de esta manera confirmó que el 4 de diciembre es la fecha tope para pagar o en caso contrario habrá paro de colectivos en el AMBA.

Calegari cuestionó con dureza la medida anunciada por las cámaras y consideró que los empresarios "el síndrome del llanto lo tienen de toda la vida". "Si fuera por ellos, deberíamos estar pagando para trabajar", lanzó.

Aunque reconoció que los dueños de las compañías reclaman por la falta de subsidios al transporte, planteó que los trabajadores no tienen "nada que ver" con ese pedido. "La realidad es que el empresario dice que el subsidio no le llega en tiempo y forma y nosotros no tenemos nada que ver con eso, no tratamos con el Gobierno. No tenemos participación en la negociación. Sí es cierto parte del subsidio subsidia los salarios, pero no tenemos negociación en los subsidios", remarcó.

Por qué es el paro de colectivos: sueldo y aguinaldo en cuotas, el anuncio que puso a la UTA en pie de guerra

En medio del ajuste y la quita de subsidios al transporte, las cámaras empresarias anunciaron el miércoles pasado el pago escalonada de los sueldos de noviembre y del medio aguinaldo de diciembre. La medida, que llega después de un incremento del 10% del colectivo en AMBA, se justifica en "ingresos insuficientes, crecientes costos, distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores". La decisión fue anticipada por la empresa a la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y se espera la reacción del gremio.

"Salarios correspondientes al mes de noviembre de 2025: Serán cancelados en dos pagos consecutivos, completando la totalidad dentro del plazo máximo de dos meses, conforme el flujo financiero disponible", dice la primera medida anunciada por las cámaras. Y continúa: "Segundo Sueldo Anual Complementario (SAC): Será abonado en seis pagos consecutivos, en virtud de la imposibilidad objetiva de afrontar su pago íntegro e inmediato sin comprometerla continuidad operativa del sector".

En el comunicado dirigido al Secretario de Trabajo, Julio Cordero, los representantes de las empresas expusieron sus motivos para realizar "de modo excepcional y transitorio" este plan de pagos escalonado.