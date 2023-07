Paro de colectivos de la UTA para este viernes 7 de julio: qué se sabe y qué líneas paran

La UTA anunció un paro para las 00 hs del viernes si no se cumple con el pago de salarios con aumento. Nación no puede dictar conciliatoria.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció este miércoles un paro nacional de colectivos para el próximo viernes 7 de julio, desde las 00, en el sector de corta y media distancia en caso de que las empresas no cumplan la resolución conjunta de las carteras de Trabajo y Transporte, que determinó los salarios para el interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida de fuerza, en caso de concretarse, se debe a un incumplimiento en el pago de esas escalas salariales frente al conflicto que se generó respecto de quién debe pagar ese aumento.

"Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes", remarcó el documento de la UTA. De no producirse el cumplimiento, desde el primer minuto del viernes se dará inicio a una retención de tareas a nivel nacional. Por su parte, Nación ya no puede dictar conciliación obligatoria porque ya lo hizo en cuatro ocasiones.

El acuerdo, sbsidiado con fondos de Transporte y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, estableció elevar el salario básico retroactivo a abril a $262.000 y una suma no remunerativa y por única vez de $32.000. Por su parte, en mayo el básico se estableció en $284.000 y en junio, en $320.000. Ahora, las cámaras empresarias y el gremio acordaron que los choferes que prestan servicios en el AMBA y el interior del país accederían, durante el mes de julio, a un nuevo básico salarial de $348.800.

Habrá nuevos aumentos en los meses subsiguientes: el básico pasará a $380.192 en agosto y a $414.409 en el mes de septiembre.

Si bien en principio van a parar todas las líneas de colectivos, desde el Gobierno explicaron a El Destape que existe la posibilidad que solo dejen de prestar servicio aquellas líneas y choferes a las cuales empresas -específicamente del AMBA- no les hayan pagado el aumento que salió por Resolución Conjunta de Transporte y Trabajo. Según las empresas, el Poder Ejecutivo no habría abonado todo lo prometido aunque desde Transporte aseguran haber liquidado el 65%, cubriendo "holgadamente" los costos laborales.

"Los ministerios de Transporte y Trabajo van a trabajar para ver qué pasa", indicó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en rueda de prensa. En diálogo con Infobae, Roberto Fernández, secretario general de la UTA, sostuvo que "se pasan la pelota y nadie se hace cargo de nada", por lo que darán 24 horas para que durante el jueves "se pague el aumento como dice el acuerdo firmado". Es decir, si no hay pago, habrá paro. "Lo que sí quiero dejar en claro es que empresa que pague, empresa en la que se va a trabajar", aseguró.

Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte bonaerense, aseguró que "no todas las cámaras se pusieron de acuerdo" durante el proceso de la paritarias y una de las cinco "es la que empuja al caos". Por otro lado, en lo que refiere a la provincia de Buenos Aires, sostuvo a Radio La Red que "se van a girar los fondos actualizados" para que las empresas paguen los salarios aunque hay algunas que se niegan a pagar porque "aducen que no firmaron la paritaria". Y denunció: "Algunos empresarios, lejos de estar discutiendo valores o cómo funciona el sistema, buscan que no funcione. En algunas empresas va a haber un lock out patronal".