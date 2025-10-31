Controladores aéreos definió medidas de fuerza durante noviembre

El próximo lunes 3 de noviembre se inicia un nuevo cronograma de medidas de fuerza convocadas por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Según indicaron, será desde las 22 hasta las 6 de la mañana y afectará a 9 días del mes. Si bien sólo afectará a vuelos de carga, El Destape pudo confirmar que también podrá afectar a aviación comercial y general.

La medida de fuerza se da en el marco de la firma de un acta, en agosto pasado, para seguir con las negociaciones tras el levantamiento de medidas anteriores; pero "hasta el momento no hemos tenido, de parte de la empresa, ningún tipo de respuesta a lo que venimos reclamando", indicaron.

Los días donde habrá afectación del servicio son 3, 6, 9, 14, 18, 21, 24, 27 y 30 de noviembre. "Venimos reclamando al acta firmada por parte de la empresa. Nosotros no hacemos paro, somos un servicio publico esencial... Llevamos adelante medidas de fuerza. En este caso, de no haber ningún tipo de consideración, estaríamos arrancando el lunes 3, con esos horarios. Únicamente, y de forma inicial, se afectarían solo a los vuelos de carga", indicaron desde ATEPSA a esta portal. De todas maneras, aclararon que "en caso de que sigamos con el conflicto, por supuesto se puede afectar la aviación comercial y general".

