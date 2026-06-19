Parece un monasterio medieval europeo, pero queda en Buenos Aires: la abadía escondida donde viven monjes benedictinos

No hace falta cruzar el Atlántico para encontrar un rincón de paz medieval. A solo 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Jáuregui, se alza la Abadía de San Benito de Luján, un monasterio que parece extraído de la Europa del siglo XII. Con sus muros de piedra, arcos de medio punto y vitrales que filtran la luz, este conjunto arquitectónico combina los estilos neogótico, románico y lombardo, creando una atmósfera de recogimiento y espiritualidad que atrae a miles de visitantes cada año.

La abadía no es solo un destino turístico, sino un centro vivo de vida monástica benedictina. Fundada en 1914 por un grupo de monjes llegados desde la Abadía de Santo Domingo de Silos, en España, la comunidad sigue hoy la Regla de San Benito, basada en el lema "Ora et Labora" (Ora y Trabaja). Actualmente, 13 monjes bajo el liderazgo del Abad P. Jorge Moran mantienen viva esta tradición que combina la oración, el trabajo manual y el estudio.

Un poco de historia: de Buenos Aires a Luján

La historia de la Abadía de San Benito de Luján comenzó en 1914, cuando el Padre Fermín de Melchor lideró un grupo de monjes desde la Abadía de Santo Domingo de Silos para establecer una fundación monástica en Argentina. Primero se instalaron en Bellocq, pero las dificultades de la vida rural los llevaron a trasladarse a Buenos Aires en 1916. Fue en la capital donde comenzaron su labor de catequesis, promoción del canto gregoriano y publicación de literatura espiritual, incluyendo sacramentarios, misales y las revistas Pax y Revista Litúrgica Argentina.

En 1938, el monasterio se independizó y fue elevado a priorato conventual. Doce años después, el 28 de octubre de 1950, se convirtió en abadía, con Dom Andrés Azcárate como su primer abad. Sin embargo, la comunidad buscaba un entorno más propicio para la vida contemplativa, y fue así que el 12 de abril de 1987 se trasladaron a su ubicación actual en Jáuregui, cerca de Luján, donde continúan su labor hasta hoy.

Arquitectura que emociona: neogótico y románico en armonía

La Abadía de San Benito es una joya arquitectónica diseñada por el arquitecto Esteban Guichet, cuya construcción se extendió entre 1924 y 1941. El edificio, levantado en piedra, presenta una nave central, dos naves laterales y un crucero que sorprenden por su verticalidad y el juego de luces y sombras. Los vitrales y frescos que adornan su interior enriquecen la experiencia espiritual de quienes la visitan.

Lo que distingue a esta abadía es la perfecta fusión de estilos: la verticalidad del neogótico se complementa con la solidez del románico y la ornamentación del lombardo, creando un conjunto armonioso y único en la provincia de Buenos Aires. El parque que rodea el monasterio, con sus galerías monacales y un patio central que invita a la introspección, completa una postal que parece sacada de un cuento medieval.

Qué hacer en la visita: espiritualidad, arte y productos artesanales

La visita a la abadía ofrece una experiencia que va más allá del turismo convencional. Es una inmersión en la vida benedictina, donde los visitantes pueden participar en el Oficio Divino, especialmente en la Misa Conventual dominical, que es el corazón de la vida de la comunidad. El Canto Gregoriano, interpretado por los monjes durante los oficios litúrgicos, resuena en la imponente nave y transporta a los asistentes a otro tiempo.

Uno de los atractivos más populares es la Tienda Monacal, un espacio donde los monjes ofrecen productos elaborados artesanalmente. Allí se pueden adquirir dulces, conservas, licores, objetos religiosos, libros de espiritualidad y la famosa mermelada de tomate, un producto estrella que los visitantes no dudan en llevarse como recuerdo. La compra de estos artículos contribuye directamente al sustento de la comunidad monástica.

La abadía también ofrece la posibilidad de realizar retiros espirituales para laicos y grupos que deseen desconectar del ruido diario y sumergirse en el silencio y la contemplación, siguiendo el lema benedictino. Estos retiros, que suelen requerir inscripción previa, permiten compartir momentos de oración con los monjes y entender en profundidad el significado de la vida monástica.

Cómo llegar y horarios para planificar tu visita

La Abadía de San Benito de Luján se encuentra en Jáuregui, a pocos kilómetros de la ciudad de Luján. Su dirección postal es: Abadía de San Benito, C. C. 202 – B6700WAC, Luján, Prov. Buenos Aires, Argentina. Para llegar desde CABA, se puede acceder en automóvil por la Autopista del Oeste o utilizando transporte público (colectivo 57 o taxi desde Luján).

Dado que la abadía es un lugar de vida monástica activa, los horarios de visita son rigurosos y deben consultarse previamente. A modo de referencia, la Misa Conventual dominical se celebra habitualmente a las 11:00 h, mientras que de lunes a sábado la misa se realiza por la mañana. La Tienda Monacal abre sus puertas de martes a sábado de 10:00 a 12:00 h y de 15:00 a 17:30 h, y los domingos por la tarde. Es fundamental confirmar estos horarios en la página web oficial de la abadía (http://www.abadiadesanbenito.org/) o llamando al teléfono +54 (02323) 494459, ya que pueden variar según la temporada o festividades.

Se recomienda a los visitantes llevar efectivo para las compras en la tienda, ya que no todas las tarjetas son aceptadas para montos menores. Además, es esencial respetar el ambiente de silencio y recogimiento del recinto, especialmente durante los oficios litúrgicos y en el claustro.

Un remanso de paz cerca de la ciudad

La Abadía de San Benito no es solo un destino turístico, sino un lugar donde la historia, el arte y la espiritualidad se dan la mano. Ya sea para asistir a una misa con canto gregoriano, recorrer sus claustros de piedra, adquirir la famosa mermelada de tomate o simplemente desconectarse del ruido urbano, este monasterio ofrece una experiencia única a pocos kilómetros de Buenos Aires. Incluir la abadía en un itinerario por la provincia es una oportunidad para conectar con la historia religiosa de Argentina y descubrir un patrimonio arquitectónico y espiritual que pocos imaginan tan cerca.