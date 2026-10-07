Parece un café de París, pero queda en Buenos Aires: el lugar ideal para ir a merendar en primavera

Hay un café que queda en Buenos Aires pero que recuerda mucho a esos cafés clásicos de París, con una fachada antigua y mesas para disfrutar de un rico café al aire libre. Esta primavera es la oportunidad perfecta para conocerlo un fin de semana, ya sea que vayas a desayunar, almorzar, merendar o cenar. Además, queda a muy pocos minutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de París Café Brasserie, ubicado en el partido de Vicente López, a pocas cuadras del Paseo de la Costa. "Es un clásico de clásicos que se encuentra en Vicente López. Está ubicado en una esquina muy linda, súper luminosa, y es un lugar que si no conocés, tenés que ir", relata el creador de la cuenta Like Buenos Aires, que comparte diferentes rincones de Buenos Aires para conocer.
"Literalmente vas a estar atendido por sus propios dueños, toda la comida es exquisita y desde el desayuno hasta la cena tenés un montón de opciones. Los postres son deliciosos, y si van a desayunar o tomar el té, les recomiendo las medialunas", agrega. Como queda a muy pocas cuadras del río, es un plan perfecto para hacer en primavera y disfrutar de un día completo al aire libre y en contacto con la naturaleza.
París Café: las opciones más destacadas del menú
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Café espresso: $4.000.
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Café con leche: $5.200.
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Café con 2 leche con 2 medialunas: $7.500.
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Medilunas de grasa o manteca: $1.800.
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Tostadas (tres) con queso crema y mermelada: $7.500.
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Desayuno porteño (tres tostadas de pan de molde casero con queso crema y mermelada, 1 infusión y 1 jugo exprimido: $9.500.
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Tres medialunas, 1 infusión y 1 jugo exprimido: $8.500.
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Avocado toast con huevo, 1 infusión y 1 jugo exprimido: $15.000.
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Budín de limón: $6.000.
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Scon dulce o salado acompañado de queso o mermelada: $5.000.
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Brownie con nueces sin TACC: $7.000.
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Porción de torta con o sin TACC: $9.000.
Días y horarios de apertura
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Horarios: todos los días de 7 a 00 hs.
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Dirección: Azcuénaga 1200, Vicente López.