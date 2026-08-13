Un café oculto en Palermo se convirtió en tendencia por su arquitectura y conexión con la naturales

En medio de los Bosques de Palermo, frente al Lago Regatas, un espacio que permaneció abandonado durante 14 años volvió a cobrar vida y se convirtió en uno de los nuevos puntos de encuentro para quienes buscan una experiencia diferente en la ciudad. El antiguo Hostal del Lago fue reconvertido en Casa Futuro, un proyecto que combina gastronomía, naturaleza, cultura y bienestar.

La propuesta recuperó una estructura que forma parte del histórico trazado de parques diseñado por Carlos Thays, pero lejos de borrar su identidad, buscó resignificarla. La intervención llevó más de un año y priorizó materiales nobles, mejoras estructurales y soluciones de bajo impacto ambiental.

El gran protagonista de la transformación es el paisaje. Bajo la dirección de Martina Zavalía y Francisca Lozada, el predio incorporó un jardín de estilo tropical con más de 4200 plantas nativas y adaptadas, además de sectores de descanso, una huerta y espacios al aire libre que invitan a permanecer en contacto con el entorno.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos. ÖSS Kaffe lidera la propuesta de café de especialidad, mientras que Atelier Fuerza suma su reconocida panadería de masa madre y Corte aporta una propuesta de carnicería, parrilla y charcutería. También forman parte del espacio Enófilo, con vinos de pequeños productores; Don Pacho, especializado en tomates reliquia; y La Tandilera, con huevos de producción pastoril.

La propuesta se completa con proyectos vinculados a la innovación y el bienestar, como Fungalia y Fungi Melena, dedicados a los hongos funcionales, Flora Buenos Aires, que combina florería y objetos de diseño, y Sahumar, enfocado en aromaterapia.

Casa Futuro: una experiencia integral

Pero Casa Futuro busca ir más allá de la experiencia gastronómica. El predio funciona también como una plataforma cultural y educativa, con actividades vinculadas al paisajismo, los sistemas regenerativos y el compostaje, a partir de vínculos con organizaciones como Germinar y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (FADU). Además, fue sede de eventos como TEDxRíodelaPlata.

El antiguo Hostal del Lago fue reconvertido en Casa Futuro, un proyecto que combina gastronomía, naturaleza, cultura y bienestar.

La agenda incluye talleres, música en vivo y propuestas de bienestar. Entre ellas se encuentra “Atmósfera”, un ciclo coordinado por Lo Senmartín que ofrece clases de yoga para todos los niveles. Con espacios al aire libre, sectores cubiertos, acceso pet friendly y propuestas pensadas para personas con movilidad reducida, este rincón de Palermo se presenta como un nuevo refugio urbano. La entrada general puede ser gratuita en determinadas etapas, aunque algunas actividades requieren registro previo.