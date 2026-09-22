Dónde queda Tres, la cafetería más rica de Argentina según un ranking de 381 candidatos

La escena cafetera nacional celebró su primera gran noche de premiación con la gala inaugural de The Best Coffee Shops Argentina 2026, que se realizó en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero. El certamen, inédito en el país, tomó como referencia el reconocido ranking internacional The World's 100 Best Coffee Shops y dejó en claro el alcance federal y la evolución de esta industria. A la convocatoria se presentaron 381 candidatos provenientes de todas las provincias, abarcando una oferta muy diversa: compitieron desde clásicas barras de especialidad y espacios ultra-premium hasta servicios integrados dentro de restaurantes y hoteles.

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Cómo se eligieron las mejores cafeterías del país

Para definir a los destacados, la selección combinó el voto del público con el análisis de un jurado especializado. La evaluación miró mucho más allá de la taza, considerando la consistencia del café, la formación de los baristas, el servicio, la propuesta gastronómica, la atmósfera y el compromiso del local con la sostenibilidad. Estos ocho ejes globales fueron los mismos que se utilizan en la versión internacional del certamen, lo que garantiza un estándar de evaluación comparable con el resto del mundo.

Tres, el primer puesto en Colegiales

El primer puesto en el ranking se lo llevó Tres (Teodoro García 2806), un espacio ubicado en una tranquila calle de Colegiales, a pocos metros de la estación de tren. Allí sirven y tuestan su propio café en una dinámica donde el tostadero y la barra conviven separados apenas por un panel de vidrio. Con un salón de pocas mesas, su éxito se apoya en un grano de origen colombiano que se caracteriza por una acidez de media a alta y marcadas notas cítricas.

El segundo y tercer puesto del podio

El segundo puesto quedó a un paso de allí, en Chacarita, y fue para Blanca Studio (Av. Álvarez Thomas 764). Concebido como un entorno minimalista, el lugar esquiva toda distracción para enfocarse en la calidad del grano y la precisión de cada extracción. Ofrecen un menú dinámico que varía según la temporada con opciones de origen único, poniendo el foco en la sostenibilidad y en resaltar notas de cata complejas dentro de un espacio íntimo. El tercer escalón del podio fue para Ciro, un restaurante y cafetería de inspiración italiana que cuenta con sedes en Puerto Madero y Palermo. Su propuesta de especialidad parte de granos seleccionados de Brasil, trabajados en conjunto con Modo Barista Coffee Roasters para desarrollar perfiles de sabor con notas de frutos rojos, chocolate y almendra.

El top 10 completo

La primera línea del ranking se completa con una fuerte presencia de los polos gastronómicos porteños y una destacada aparición patagónica. El cuarto puesto fue para Vive Café (Palermo), el quinto para Cuervo Café (Chacarita) y el sexto para Blanca (Palermo Chico). El céntrico local de Negro, en San Nicolás, ocupó el séptimo lugar, seguido por Calafate Coffee Roasters de Santa Cruz en el octavo. Meme (Palermo) y Raíz (Villa Crespo) cerraron el top diez en la novena y décima posición.

La participación argentina en el ranking global

El certamen porteño cuenta con el respaldo de The World's 100 Best Coffee Shops, cuya segunda edición global se presentó el 16 de febrero en el CoffeeFest de Madrid. El podio global fue para Onyx Coffee Lab (Estados Unidos), Tim Wendelboe (Noruega) y Alquimia Coffee (El Salvador), en una lista donde Latinoamérica pisó fuerte al adueñarse de 32 lugares. A pesar de esta destacada presencia regional, la participación argentina en la tabla mundial sufrió un marcado retroceso: mientras que en la edición 2025 el país había logrado posicionar a seis representantes, en 2026 la cifra se redujo a solo dos locales porteños. Negro Cueva de Café quedó en el puesto 94 y Surry Hills se ubicó en el 99, ambos descendiendo algunos casilleros respecto a su desempeño del año anterior. Esta conexión directa explica el doble protagonismo de Negro, que logró revalidar su peso mundial al quedarse ahora con el séptimo lugar a nivel nacional. En total, la versión argentina distinguió a un centenar de establecimientos de todo el país