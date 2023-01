Francisco se pronunció a favor de las leyes LGBTIQ+: "La homosexualidad no es un delito"

El Sumo Pontífice llamó a los obispos a recibir a la comunidad LGTB en las iglesias. Afirmó que "ser homosexual no es un delito" pero sí "un pecado".

El papa Francisco se refirió a las leyes que criminalizan en diversas partes del mundo a la homosexualidad y las calificó como “injustas”. Remarcó que "Dios ama a todos sus hijos tal y como son" y pidió "a los obispos católicos que apoyan esas leyes" que reciban "a las personas LGBTQ en la Iglesia".

“Ser homosexual no es un delito”, sostuvo el Papa Francisco durante una entrevista el martes con The Associated Press, pero se refirió a la homosexualidad como un “pecado". El Sumo Pontífice reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGTBQ. Sin embargo, atribuyó esas actitudes a contextos culturales y dijo que "los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos".

Alrededor de 67 países o jurisdicciones de todo el mundo penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y 11 de ellos pueden aplicar o aplican la pena de muerte, según The Human Dignity Trust. Francisco declaró esas normas como “injustas” y dijo que la Iglesia católica puede y debe trabajar para ponerles fin. “Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo”, dijo. Además llamó a los obispos a mostrar “ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros”.

Papa Francisco sobre la Argentina

Por otra parte, el Papa Francisco hizo referencia a los niveles de pobreza e inflación en la Argentina, y sostuvo que es por una “mala administración” y las “malas políticas”. “En el año 55’, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5 por ciento, hoy la pobreza está en el 52 por ciento. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”, comentó.

En este sentido, recordó una popular historia teológica-cultural. “Los ángeles custodios de los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron ‘fuiste injusto con nosotros porque a cada uno nos diste una riqueza, minería, agricultura, ganadería, y a los argentinos les diste todo’”, empezó relatando. “Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante”, remarcó el Papa.

“Dicen que Dios pensó un poco, y dijo ‘para equilibrar les di a los argentinos’. Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino, pero algo de verdad hay, no terminamos de llevar adelante nuestras cosas”, completó.

Por último, descartó un viaje a la Argentina en el futuro, y recordó que en 2017 estuvo a punto de concretarse, aunque finalmente la gira fue acortada. "Estuvo programado en 2017, Chile, Argentina y Uruguay. Bachellet terminaba y yo quería ir estando Michelle. Lo pasamos a diciembre, pero llegar en enero a Argentina... Uno no encuentra ni al perro en la calle, es como el agosto romano. Si recuerda, hicimos Chile y Perú, y después ya no se reprogramó más”.