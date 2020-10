La noticia golpeó duramente al mundo que atraviesa la pandemia por COVID-19: distintas autoridades sanitarias de Brasil confirmaron que murió un voluntario que participó en los ensayos de la vacuna de la Universidad de Oxford. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria brasileña fue la encargada de dar la noticia y afirmaron que el joven de 28 años falleció el pasado 19 de octubre. De todas maneras, las pruebas seguirán adelante.

Ahora, desde Gran Bretaña, el periodista Christian Martin dio la primicia que lleva algo de alivio a los diferentes países. "Esta muerte de un voluntario, que trabajaba en la salud pública de Brasil, que causó drama y preocupación en muchos sectores del mundo no está ligada a la vacuna", avisó. De esta manera, la tranquilidad se hace presente nuevamente.

"Recordemos que el anuncio oficial que hacen desde el Reino Unido, tanto desde la Universidad de Oxford como del laboratorio Astrazeneca, siempre son muy prudentes con la información sin confirmar si el voluntario ha recibido el placebo o la vacuna. Son ensayos ciegos, la mitad recibe una cosa y la otra mitad otra. Esto no se dice hasta el final. De todas formas dan a entender que, al no tener relación, tendría un placebo, una solución de agua y sal, por lo que su muerte no estaría vinculada al estudio", finalizó sobre el tema.

Mirá el video:

Recordemos que la Universidad aseguró que los distintos incidentes que ocurran durante las pruebas son "revisados" por un comité independiente en la que se sigue adelante sobre la seguridad del ensayo clínico. Hay que tener en cuenta que cuando la investigación sea aceptada a nivel global (hoy está en Fase 3), se desarrollará en Argentina bajo estrictos cuidados.

En la misma línea, luego de las fuertes críticas por parte de la oposición tras los testeos realizados y la noticia que se dio a conocer hace pocos días, el periodista remarcó: "Esta oficina de estadística, Our World In Data, que ha sacado a la Argentina, cuestionando la cantidad de testeos y la manera que informan desde el gobierno argentino, es una institución asociada a Oxford pero no es parte oficial de la Universidad". Y sentenció: "No representa su postura oficial. No tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de la vacuna".