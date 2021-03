El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que, en las últimas 24 horas, hubo 113 nuevos fallecidos como consecuencia del coronavirus y, además, se registraron 8.160 contagios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Con estos nuevos números, son 54.476 los decesos. Además, desde el inicio de la pandemia, se confirmaron 2.234.913 contagios por esta enfermedad de los cuales 2.016.729 ya lograron recuperarse.

Al mismo tiempo, la cartera que dirige Carla Vizzotti señaló a través del nuevo reporte que hay 163.708 personas que actualmente cursan la enfermedad y 3.534 internados con COVID-19 en unidades de terapia intensiva. De ellos, las camas de UTI están ocupadas en un 55,2% a nivel nacional mientras que un 60,8% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A su vez, se realizaron 61.579 en el día y 8.251.376 pruebas diagnósticas desde marzo pasado.

De las personas registradas como fallecidas, 39 son mujeres y 73 hombres. Además, una persona fue notificadas sin dato de sexo en la provincia de San Luis. Es importante destacar que los números más altos se registraron en PBA (32), San Luis (12), Córdoba (9), CABA (8) y Tucumán (6).

En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, si bien expresó preocupación por la posible llegada de la segunda ola de coronavirus, descartó la posibilidad de llevar a cabo una cuarentena estricta. "No estamos en marzo del año pasado, no estamos pensando en esas medidas. Los medios tienen que ayudarnos a transmitir que no estamos en el 2020, hemos aprendido y fortalecido nuestro sistema de salud", remarcó.

Acompañada por Daniel Gollán y Fernán Quirós, líderes de las carteras sanitarias en Provincia y Ciudad de Buenos Aires, manifestó que el presidente de la Nación continúa dialogando por nuevos contratos para el reparto de vacunas y advirtió que se está "empezando a ver en todas las jurisdicciones una tendencia al aumento de casos" de COVID-19. A su vez, desalentó los viajes por turismo al exterior mientras disminuyó el porcentaje de vuelos a países limítrofes.

Nuevas dosis de vacunas en el país

Mientras los números crecen y la preocupación aumenta en el Gobierno de Alberto Fernández, se confirmó durante la tarde del viernes el arribo de un nuevo avión de Aerolíneas Argentinas con 330 mil dosis 1 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Estas serán distribuidas a las 24 jurisdicciones en los próximos días para inmunizar a mayores de 70 años a lo largo y ancho del país.

Con estas nuevas dosis recibidas, Argentina contará con 4.380.540 vacunas desde diciembre pasado. Tras el procedimiento de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, serán repartidas a las diferentes provincias tras la autorización del ANMAT. El vuelo fue de 18 horas y esto permitió ampliar la capacidad de frío de los distintos contenedores, evitando cambios de aviones y esperas en aeropuertos.

Hasta el momento, según lo informado por el Ministerio de Salud a través del Monitor Público de Vacunación, se aplicaron 3.026.464 de vacunas. De estas, 2.445.509 personas recibieron la primera dosis y 580.955, ambas. La mayor parte de los inmunizados son personal de salud (1.316.760), personas mayores de 60 años (1.030.696), personal estratégico (499.346) y personas de 18 a 59 años con factores de riesgo (178.913).