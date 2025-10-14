La vacuna antigripal de PAMI es gratuita para todos sus afiliados.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa con su campaña de vacunación antigripal gratuita para todos sus afiliados durante 2025. Los adultos mayores pueden acceder a este beneficio sin costo en más de 6.700 farmacias de todo el país, sin necesidad de turno previo y presentando simplemente su credencial y DNI.

¿Quiénes pueden vacunarse con PAMI?

La vacunación está dirigida a todos los afiliados de PAMI, pero es especialmente importante para ciertos grupos considerados de riesgo:

Adultos mayores de 65 años

Personas con factores de riesgo (diabetes, enfermedades cardíacas, respiratorias)

Mujeres embarazadas

Personas inmunocomprometidas

Aunque el invierno haya finalizado, los virus de la gripe continúan circulando, por lo que la vacunación sigue siendo fundamental para prevenir complicaciones graves en la población adulta mayor, cuyo sistema inmunológico es más vulnerable.

Cómo encontrar farmacias habilitadas

PAMI dispone de un buscador online en su página web oficial que permite localizar las farmacias más cercanas donde recibir la vacuna. El proceso es simple y consta de tres pasos:

Ingresar a la sección de Campaña de Vacunación Antigripal 2025 Acceder al Buscador de Farmacias y seleccionar provincia y motivo de consulta Completar localidad y código postal para obtener resultados precisos

La herramienta mostrará una lista completa de farmacias disponibles ordenadas por proximidad al domicilio del afiliado, con direcciones y horarios de atención.

Proceso de vacunación paso a paso

Para recibir la vacuna antigripal, los afiliados deben seguir estos pasos:

Paso 1: Verificar farmacias habilitadas

Consultar a través del buscador online en pamiorg.ar o llamando al 138 (opción 0) para confirmar las farmacias disponibles más cercanas a su domicilio.

Paso 2: Acercarse a la farmacia

No es necesario sacar turno previo. El afiliado puede dirigirse directamente a cualquiera de las más de 6.700 farmacias de la Red PAMI en el horario de atención habitual.

Paso 3: Presentar documentación

Al llegar a la farmacia, deberá mostrar:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Credencial de PAMI vigente (en cualquiera de sus formatos aceptados)

En caso de menores de 65 años con factores de riesgo, orden médica que acredite la condición

Encontrá farmacias habilitadas usando el buscador en la web de PAMI.

Beneficios de la vacunación antigripal

La vacuna antigripal es fundamental para prevenir complicaciones graves como neumonía, hospitalizaciones y otros problemas de salud asociados a la influenza. En adultos mayores, la vacunación puede reducir hasta en un 60% el riesgo de enfermedad grave y hospitalización.

Recomendaciones posteriores a la vacunación

Después de recibir la vacuna, es normal experimentar efectos leves como dolor en el lugar de la inyección, febrícula o malestar general durante 24-48 horas. Estos síntomas son señal de que el sistema inmunológico está respondiendo adecuadamente a la vacuna.

Contacto e información adicional

Los afiliados que tengan dudas pueden comunicarse con PAMI a través de:

Línea gratuita 138 (PAMI Escucha y Responde)

Aplicación Mi PAMI

Oficinas y unidades de gestión local

Página web oficial pamiorg.ar

La vacunación antigripal representa uno de los beneficios más importantes que PAMI ofrece a sus afiliados, contribuyendo a mantener una población adulta mayor más protegida y saludable throughout el año.