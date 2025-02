Si perdiste tu credencial de PAMI, hay solución.

Si perdiste tu credencial física de PAMI, no te preocupes, hay varias soluciones a tu alcance para no quedarte sin acceso a la atención médica. Te contamos qué hacer, paso a paso, y cómo obtener la credencial digital o provisional para seguir recibiendo los servicios médicos sin problemas.

¿Qué hacer si perdí mi credencial física de PAMI?

Lo primero que tenés que saber es que no importa si perdiste la credencial física, ya que no te pueden negar la atención médica. El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con varias opciones para que sigas accediendo a los servicios con facilidad.

A continuación, te explicamos cómo obtener una nueva credencial o cómo usar las opciones digitales disponibles.

1. Descargá la App de PAMI y tené la credencial digital en tu celular

Una de las soluciones más rápidas es descargar la app oficial de PAMI en tu celular. En la aplicación vas a poder acceder a tu credencial digital, que es válida para todos los trámites y consultas médicas.

Con la credencial digital, vas a poder mostrarla desde tu teléfono en lugar de la credencial física, lo que te va a permitir acceder a los servicios médicos sin problemas.

2. Obtené una credencial provisoria con código QR

Si no tenés acceso a la app de PAMI o preferís una alternativa, otra opción es descargar la credencial provisoria con un código QR. Esta credencial funciona de manera similar a la física y también es válida para acceder a servicios médicos.

El código QR se puede mostrar desde tu celular y el médico o especialista va a poder escanearlo para verificar tu cobertura.

Descargá la app de PAMI para obtener tu credencial digital.

3. Importante: los médicos no pueden negarte la atención

Tanto si presentás la credencial digital como la provisoria, es fundamental saber que los médicos y especialistas no pueden negarte la atención médica por no tener la credencial física. El sistema de PAMI reconoce estas opciones como válidas, por lo que no vas a tener inconvenientes al momento de recibir atención.

¿Qué credencial es válida para acceder a los servicios de PAMI en 2025?

A partir de este año, es clave que verifiques que tu credencial esté actualizada. Las opciones disponibles son:

Credencial física : la tradicional tarjeta que te permite acceder a todos los servicios de PAMI.

: la tradicional tarjeta que te permite acceder a todos los servicios de PAMI. Credencial digital : a través de la app de PAMI, siempre disponible en tu celular.

: a través de la app de PAMI, siempre disponible en tu celular. Credencial provisoria con QR : si perdiste la credencial física, podés obtener esta opción con el código QR desde la web de PAMI o la app.

: si perdiste la credencial física, podés obtener esta opción con el código QR desde la web de PAMI o la app. Credencial provisoria ticket: se puede generar e imprimir en las terminales de autogestión de las Unidades de Gestión Local (UGL).

¿Cómo actualizar o gestionar tu credencial?

Si todavía no tenés tu credencial digital o provisoria, o si necesitas actualizar la información, podés hacerlo de forma muy sencilla. Solo tenés que ingresar a la página web oficial de PAMI o descargar la app desde Google Play o la App Store. Ahí vas a encontrar todas las instrucciones detalladas para generar tu credencial digital o provisoria.

Los médicos no pueden negarte atención si no tenés la credencial física.

Consejos para evitar la pérdida de tu credencial

Aunque ahora sabés qué hacer si perdiste tu credencial, lo mejor es evitar que esto suceda. Algunos consejos útiles: