Botón de emergencia PAMI: qué es y cómo activarlo

Esta herramienta digital está diseñada para que los adultos mayores puedan solicitar ayuda rápida en momentos críticos

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) lanzó una función crucial en su aplicación Mi PAMI que pocos afiliados conocen: un botón de emergencia que conecta directamente con servicios médicos urgentes.

Esta herramienta digital está diseñada para que los adultos mayores puedan solicitar ayuda rápida en momentos críticos, facilitando el acceso inmediato a la asistencia sin necesidad de recordar números telefónicos o pasar por múltiples menús. Te contamos cómo funciona y cómo activarlo en simples pasos.

¿Qué es el botón de emergencia de PAMI?

El botón de emergencia es una función disponible tanto en la aplicación móvil Mi PAMI como en la versión web del portal. Su objetivo es brindar a los afiliados un acceso directo y sencillo a los números de emergencia de la obra social. Al activarlo, los usuarios pueden contactar rápidamente al personal médico en situaciones de urgencia, garantizando una respuesta ágil en momentos donde cada segundo cuenta. La interface fue diseñada específicamente para ser intuitiva y fácil de usar para personas adultas mayores.

¿Qué otros trámites podés hacer en la app Mi PAMI?

La modernización de PAMI incluye múltiples funciones que evitan los desplazamientos a las agencias. Desde la app, los afiliados pueden:

Visualizar y descargar la credencial digital vigente .

Consultar los datos de su médico de cabecera .

Acceder a la cartilla médica actualizada.

Gestionar y descargar recetas digitales .

Realizar consultas y trámites administrativos de manera 100% digital.

Paso a paso: Cómo usar el botón de emergencia en la app

Activar y utilizar el botón de emergencia es un proceso sencillo. Si aún no tenés la aplicación, descargala desde las tiendas oficiales (Play Store o App Store) como "Mi PAMI".

Ingresá a la aplicación: Abrí la app Mi PAMI en tu celular. Si es tu primer acceso, necesitarás registrar tu cuenta con los datos de tu afiliación. Ubicá el botón en la pantalla principal: Al abrir la app, verás en la pantalla de inicio un botón destacado de "Emergencias". Está diseñado para ser visible inmediatamente. Presioná el botón: Al tocarlo, se desplegarán automáticamente todos los números de teléfono de emergencia de PAMI, listos para llamar. Contactá al servicio: Seleccioná el número que necesites y tu teléfono realizará la llamada directamente. No es necesario que copies o marques manualmente.

Una herramienta vital al alcance de la mano

La implementación del botón de emergencia representa un avance significativo en la inclusión digital y la protección de los adultos mayores. En una situación de desorientación, malestar o urgencia médica, contar con un acceso tan directo a la ayuda profesional puede marcar una diferencia crucial. Es recomendable que los afiliados y sus familiares se familiaricen con esta función y la configuren con anticipación, para asegurar una respuesta inmediata cuando más se necesita.