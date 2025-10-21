"Se contradicen": el detrás del fallo por "odio" contra el hombre del ataque antisemita en Palermo

El fiscal Carlos Stornelli pidió a la justicia la imputación con prisión preventiva del hombre que a principios de octubre agredió a una mujer que estaba con su bebé de ocho meses en el edificio donde vive con su familia. Según el relato de la influencer, mientras estaba con su bebé en el patio de su casa, un vecino empezó a gritarle insultos antisemitas y en un momento le gritó “judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judio, que asco” y le tiró un tubo metálico desde la ventana. En su relato, la mujer contó que su marido buscó la intervención policial y frente a los policías, el atacante reconoció la agresión y se mostró ofuscado porque “había tenido mala puntería”.

Ante la denuncia que se convirtió en video viral en pocas horas, Michelle e Idán explicaron que habían hecho todos los pasos correspondientes sin haber recibido respuesta por parte de las autoridades y se mostraron con temor porque el agresor vivía en el departamento de encima de ellos y su bebé. Allí, Michelle relató que tenía miedo y que “este señor sigue en el edificio”, lo que representaba una preocupación mayor para toda la familia. Ante la viralización de la denuncia, el Ministerio de Justicia presentó una denuncia formal el 6 de octubre y se profundizó la investigación en el fuero federal.

En las últimas horas, el titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Nª 4, Carlos Stornelli, presentó un escrito ante el Juzgado de Ercolini donde solicitó la imputación y prisión preventiva del agresor a quien acusó de homicidio agravado por odio religioso en grado de tentativa y promoción de la discriminación, una serie de delitos que podría terminar con una condena de hasta 15 años de prisión. Para Stornelli, según señaló en su dictamen, “el nombrado es responsable del hecho que se le imputa y que al momento de llevarlo adelante comprendía y tenía plena capacidad de dirigir sus actos”. Además, el Fiscal señaló que las declaraciones de Michelle Schmukler, su pareja Idán, la empleada de la casa y los policías de la Ciudad que intervinieron en el caso "se condicen en el relato del suceso".

Frente al ataque, la descripción del Fiscal indicó: “Contamos con prueba suficiente para tener por acreditado que efectivamente C. arrojó un elemento, que más allá de haberse descrito en un primer momento como un ‘vidrio’, lo cierto es que con posterioridad se pudo corroborar que se trataba de un elemento metálico”. Ese elemento, según describieron los peritos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, se trataba de un elemento de aluminio de 10 centímetros de largo, 22,6 milímetros de diámetro y 67,82 gramos de peso. Además, los peritos analizaron la cercanía entre el tercer piso donde vive el agresor y el patio del primer piso donde viven las víctimas.

En la acusación, el Fiscal Stornelli rescató que “un informe del Cuerpo Médico Forense concluyó que no se advirtieron elementos que sugieran que M.A.C. "no haya podido comprender su conducta y/o dirigir sus acciones" al momento del ataque y rescató que cuando declaró en la indagatoria, el imputado “reconoció haber arrojado el objeto al jardín vecino como un acto adolescente” y sugirió que “es ridículo intentar matar a alguien con un tubito”. Además, M.A.C. aseguró que “tiene buena puntería” buscando demostrar que “no le tiré a ella ni al bebé”.

Ahora, la resolución quedó a cargo del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal Nº12, a cargo de Julián Ercolini que deberá resolver si M.A.C. queda detenido por el intento de homicidio agravado por odio racial y de esta forma la familia de Michelle, Idán y su pequeño bebé pueden vivir más tranquilos en su casa de la calle Cabello al 3900 de Palermo, lugar del que alguna vez les sugirieron mudarse por los ataques antisemitas del violento vecino.