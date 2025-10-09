Detuvieron al hombre detrás del ataque antisemita en Palermo

Efectivos de Gendarmería detuvieron este jueves al hombre detrás del ataque antisemita en Palermo. La influencer y empresaria Michelle Imán Schmukler y su bebé de ocho meses habían sido atacados el sábado en su propia casa. Según contó la joven, mientras se encontraba en el patio de su vivienda empezó a escuchar gritos de un hombre que le decía "judía, judía, judía, ahora tenés un hijo, qué asco". Acto seguido, el agresor, que es un vecino del edificio donde vive la mujer, le lanzó un fierro por la ventana. .

Quién es el hombre que perpetuó un ataque antisemita contra una influencer en Palermo

El atacante fue identificado como Carlos Adrián Carrera y está imputado por tentativa de homicidio en una causa a cargo del fiscal Carlos Stornelli. Además, desde el día de la agresión hasta ahora, la Justicia le había impuesto una prohibición de acercamiento a Shcmukler y a su familia.

Según comunicó el marido de Michelle, Idán, se encontró con Cabrera al momento de contactar a la policía y aseguró que no se arrepintió del hecho. Incluso, dijo que "lamentaba no haber tenido mejor puntería" en referencia al fierro que le lanzó a la influencer.

El descargo de la influencer atacada por un antisemita

Tras el ataque sufrido, Michelle Imán Schmukler, dueña de la marca de ropa Imán, subió un video a sus redes sociales en el que pidió a las autoridades que detuvieran como sea al agresor. Además, se mostró preocupada porque, según contó, la Policía, le había dicho que se "cambiara de casa momentáneamente" para no tener que cruzarse con Cabrera.

“Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi persona, por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos de atención”, había expresado entre lágrimas.

Finalmente y, consumado el arresto del sujeto, Schmukler agradeció a las autoridades y a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por intervenir en la investigación. "Gracias DAIA, Patricia Bullrich y a la Policía de la Ciudad por llamarnos para contenernos y tomar cartas en el asunto", escribió la empresaria en su cuenta de Instagram, a quien además le brindaron un botón antipánico.

Por otra parte, Bullrich también se refirió al tema en sus redes sociales y felicitó el trabajo del fiscal Stornelli: "Cuando se pelea por las cosas, se consiguen. Gran trabajo del fiscal Stornelli en este caso: el agresor, preso por tentativa de homicidio. El que las hace, las paga".