El padre de Pablo Grillo contó que el fotógrafo le habló: "Es asombroso"

Pablo Grillo le habló a su padre.

Pablo Grillo sigue evolucionando y en las últimas horas volvió a hablar. Fabián Grillo, el padre del fotógrafo al que la gendarmería le disparó con un cartucho de gas lacrimógeno, contó el diálogo que tuvo con su hijo, que aún continúa internado en el Hospital Ramos Mejía.

"Lo encontramos mucho mejor, estamos esperando el parte. La verdad es que es asombroso", remarcó Grillo. "Me habló. Me dijo: 'Hola viejo'. Ahora voy a salir a hablar con la prensa. No salgo de la emoción", le adelantò Fabián a El Destape.

El último miércoles, su padre confirmó que había reaccionado a estímulos y pronto le sacarían el respirador. "Hoy renacimos ambos", sostuvo emocionado ante la prensa. "Dentro del cuadro, por supuesto que los médicos siempre hacen hincapié que sigue delicado, dicen que hubo reacción. Mueve las manos a pedido, cuando le dicen que mueva las manos. Abrió los ojos también. Están viendo ahora, lo informarán, de sacarle el respirador. En un ratito entramos a verlo... Hoy renacimos ambos, yo también", manifestó el papá del fotógrafo en diálogo con Radio 10 durante la jornada de este miércoles, a una semana del brutal ataque.

Bullrich va a proteger al gendarme hasta el final y no hablará con la familia de Grillo

Tras la difusión de la identidad del gendarme que hirió a Pablo Grillo, Patricia Bullrich se abroquela y va a intentar protegerlo hasta que la Justicia lo arrincone. Este lunes se dio a conocer que quien sería el autor del ilegal disparo es un cabo primero de apellido Guerrero. Por otro lado, la ministra de Seguridad de Javier Milei no hablará con la familia de Grillo. Llamativamente, la funcionaria delegó en Jorge Macri la "preocupación" por la salud del fotógrafo. El alcalde había despegado el domingo al kirchnerismo de estar detrás de la protesta del miércoles.

Desde el entorno de la ministra contaron a El Destape sobre el contacto de Bullrich con los Grillo: "Estamos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires, con Alberto Crescenti (titular del SAME) y con el ministerio de Salud porteño". "Jorge Macri nos dijo que él se encargaba. Hablamos con ellos. La Ciudad es la que lleva adelante la relación con la familia. Nosotros recibimos todos los días el parte de salud de Grillo", revelaron a este portal desde el riñón de Bullrich.

Al revés de lo que plantea el Gobierno Nacional, el alcalde desestimó que el PJ o el kirchnerismo estén detrás de la organización de la protesta de los miércoles. “Nosotros tuvimos que dar discusiones en la calle, varias desde que yo asumí, de grupos que vienen a sembrar el caos, pero no son espacios democráticos grandes, no veo al kirchnerismo o al peronismo, o a otros espacios democráticos detrás de esto. Me parece que son expresiones más anarquistas”, sostuvo Macri en televisión. Una mancha más a la interna de los primos contra la ministra.

La defensa cerrada de Bullrich

Luego de cinco días, Bullrich se solidarizó por primera vez con Grillo y su familia. Lo hizo en una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde justificó finalmente el accionar del gendarme que disparó ilegalmente. El último lunes, la organización El Mapa de la Policía a través de videos e imágenes pudo determinar quién fue el que efectuó ese disparo que destruyó la cabeza de Grillo. Bullrich no confirmó ni negó que fuera Guerrero.

Bullrich lo va a proteger y encubrir hasta el final a Guerrero. Es una decisión tomada. Decidirá la Justicia si Guerrero actuó de la manera que argumenta la ministra o no. Mientras, la funcionaria gana tiempo. En el Ministerio afirman que "se está haciendo desde el comienzo un informe interno", pero explican: "Se hace siempre igualmente". No va a avanzar. Bullrich no va a entregar la cabeza de Guerrero.

Mientras prepara un operativo peor para este miércoles. Se espera más gente que en el anterior miércoles. Esta vez los manifestantes irán con camisetas argentinas y azules.

En Casa Rosada justifican el disparo a Grillo de manera cruel y defienden a Bullrich. "Grillo estaba en un lugar donde no tenía que estar: entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Y encima no estaba identificado como reportero gráfico", afirmó un funcionario a El Destape.