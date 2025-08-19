La Ciudad tendrá nuevos espacios públicos en estos barrios

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan de obras para ordenar y reducir el tamaño de nueve obradores del soterramiento del ferrocarril Sarmiento que se encuentran abandonados.

Con el objetivo de recuperar espacio público en los barrios de Flores, Floresta, Villa Luro y Liniers, la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan de obras para ordenar y reducir el tamaño de nueve obradores del soterramiento del ferrocarril Sarmiento que se encuentran abandonados.

Además, los trabajos permitirán mejorar la seguridad del entorno urbano para todos los vecinos. Los vecinos venían reclamando desde el 2019, cuando la obra de soterramiento del Sarmiento fue paralizada y quedaron abandonados los obradores, mayor higiene y seguridad en esos lugares.

A través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, el Ministerio de Infraestructura y la Dirección General de Talleres, el gobierno porteño decidió reducir los obradores y recuperar espacio público. Como se trata de una obra nacional, no puede avanzar en un cierre definitivo.

¿Qué son los obradores?

Los obradores son instalaciones provisorias que se montan habitualmente alrededor de una obra en el espacio público. Están distribuidos en distintos puntos a lo largo de la traza del ferrocarril dentro de la Ciudad. Se encuentran en desuso desde la interrupción de los trabajos y presentan un marcado deterioro.

Se trata de estructuras sin utilidad, con vallados en mal estado, que ocupan espacio y generan dificultades para la circulación diaria de los vecinos. Además de afectar la conectividad y deteriorar el paisaje urbano, estos obradores en desuso "generan problemas de higiene y son motivo de preocupación para los vecinos al tratarse de espacios cerrados con cercos que no sólo impiden ver hacia adentro, sino que también pueden bloquear la visibilidad, por ejemplo, de una vereda a otra en una calle", explicaron desde la Ciudad.

¿Cómo será la nueva obra?

La iniciativa contempla reducir en hasta un 50% la superficie de cada obrador, acercando los vallados a los bordes de excavación sin comprometer las condiciones de seguridad. Se trata de una medida que permite liberar veredas y calzadas, mejorar la visibilidad, facilitar la circulación y ordenar el espacio público.

El plan comenzó con la reducción del obrador ubicado en Yerbal al 2400, junto a la Plaza General Pueyrredón en el barrio de Flores. Allí se retiró parte del vallado y se lo ajustó al borde de la excavación. En este sentido, la Ciudad avanzará con el ordenamiento y reducción de otros ocho obradores distribuidos a lo largo de la traza del tren Sarmiento: