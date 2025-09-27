La Ciudad cambia para siempre la esquina más famosa de Saavedra

El barrio porteño de Saavedra sumará nuevas obras viales orientadas a optimizar el flujo del tránsito y prevenir incidentes en una de las esquinas más transitadas del norte porteño.

Desde nuevas demarcaciones horizontales y verticales, hasta la mejora y creación de espacios verdes, los trabajos contribuirán a aumentar los metros cuadrados destinados a lograr una Ciudad más amable, natural y sostenible.

"A través de la presente Licitación Pública se intervendrá las arterias antes mencionadas con el fin disminuir o eliminar la cantidad de siniestros viales y generar una experiencia más segura y confortable para todos los ciudadanos”, indican fuentes oficiales al portal Saavedra online.

¿Qué obras viales que se pondrán en marcha en Saavedra?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), a través del Ministerio de Infraestructura, ejecutará obras viales en las esquinas de Balbín y Donado, en el barrio de Saavedra, y Balbín y Superí, en Coghlan, para reducir los incidentes de tránsito.

A través de un llamado a licitación pública por $1.449.338.921,43, se dio paso a la contratación de los trabajos “Intersecciones Seguras – Grupo 1" que alcanzará a Saavedra y la zona sur porteña.

“La obra tendrá lugar en las Comunas N° 4 y N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos, específicamente, en las siguientes intersecciones: Av. Amancio Alcorta y Einstein; Av. Amancio Alcorta y Bonavena; Av. Amancio Alcorta e Iguazú; Av. Amancio Alcorta y Pasaje 70; Av. Amancio Alcorta y Av. Tomás Gral. De Iriarte; Sáenz y Av. La Plata; Av. Dr. Ricardo Balbín y Donado y Av. Dr. Ricardo Balbín y Superí”, detallaron desde la Ciudad.

Su implementación conllevará una nueva demarcación horizontal y vertical, la construcción y ampliación de isletas que optimicen el flujo del tránsito, la adecuación y construcción de vados, la instalación de nuevos semáforos peatonales y vehiculares, y la mejora y creación de espacios verdes.

Como parte del plan integral, una cuadrilla inició el martes la instalación de un obrador en la plaza de Goyeneche, entre García del Río y Manzanares. De esta forma, se rectificará el cruce peatonal por Balbín del lado sur (hoy en especie de escalera) y Plaza, entre Holmberg y Goyeneche. También se extenderá la plazoleta y emplazarán un nuevo vado. Además se contempla el cambio de sentido en Holmberg, entre Balbín y García del Río.

En paralelo, se planificó la demolición de parte del bulevard de Goyeneche para cruzar por Besares, la cual tendrá doble sentido entre la primera y Holmberg. "Se demolerá la vereda en forma de curva que hay en Besares y Goyeneche, al lado del Jardín de los Murales y se construirá una esquina recta", informó el sitio Saavedra online.

Punto por punto, las obras que se ejecutarán en Saavedra