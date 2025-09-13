Cortes y suspensión de servicios: los cambios en el tránsito porteño

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) pondrá en marcha en septiembre dos cambios trascendentales en las calles porteñas. Las modificaciones devenidas del nuevo plan de ordenamiento de tránsito y de las obras de ampliación del cruce de la Avenida del Fomentista con las vías del tren Mitre - José León Suárez llevadas a cabo por Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) se efectivizarán el viernes 19 y el sábado 13, respectivamente.

Cambio de sentido de la calle Gualeguaychú para ordenar el tránsito

Con el objetivo de mejorar el flujo de tránsito en el barrio porteño de Vélez Sarsfield, la calle Gualeguaychú cambiará de sentido entre Segurola y General Venancio Flores a partir de el viernes 19 de septiembre.

Pasará a ser mano única sentido General Venancio Flores.

Cortes de calles por obras en la Línea Mitre

Cierre de Avenida del Fomentista entre Escobar y Estanislao San Zeballos. Como alternativa, los vehículos podrán utilizar los siguientes desvíos:

De Norte a Sur: tomar Escobar – Helguera – Curupaytí – Nazca.

De Sur a Norte: tomar Cochrane – Avenida General Paz.

También se verán afectadas las arterias Larsen, Curupaytí y Cuenca.

Corte total de Larsen entre Helguera y Curupaytí.

Corte total de Larsen entre Curupaytí y Estanislao San Zeballos.

Corte total de Curupaytí (norte) entre Cuenca y Helguera.

Corte total de Curupayti (sur) entre Helguera y Estanislao San Zeballos.

Corte total de Cuenca entre Cochrane y Avenida del Fomentista.

Cómo funcionará la Linea Mitre

Desde el viernes 12 hasta lunes 15 de septiembre a las 22 no circularán los trenes de la Línea Mitre, ramal José León Suárez. Por las obras, tampoco prestarán servicio las unidades de larga distancia Retiro-Rosario, Córdoba y Tucumán.