Ritual con lentejas para hacer en Año Nuevo 2026: para qué sirve y cómo hacerlo de manera correcta

La forma y la cantidad de las lentejas las vinculan simbólicamente con el dinero, la riqueza y la multiplicación de la abundancia.

El Año Nuevo marca uno de los momentos más simbólicos del calendario a nivel mundial. Cada 1 de enero, millones de personas participan de rituales y celebraciones que combinan historia, tradición y expectativas. El significado de Año Nuevo se construyó a lo largo de siglos y hoy conserva elementos culturales, religiosos y sociales profundamente arraigados.

El significado del ritual con lentejas en año nuevo

El ritual con lentejas tiene un origen simbólico ligado a la forma y la cantidad de esta legumbre. En diversas culturas, las lentejas representan monedas y riqueza, por lo que se las asocia con la buena fortuna, los logros personales y la estabilidad económica. Por este motivo, su presencia en el cierre del año se interpreta como un gesto para asegurar que el nuevo ciclo esté marcado por la prosperidad.

Además de su vínculo con el dinero, las lentejas también simbolizan crecimiento y continuidad. Al ser pequeñas y numerosas, evocan la idea de multiplicación, lo que refuerza su relación con la abundancia y el progreso sostenido a lo largo del año.

Para qué sirve el ritual con lentejas en el año nuevo 2026

Dentro de los rituales de Año Nuevo, el uso de lentejas está orientado principalmente a atraer dinero, estabilidad económica y oportunidades laborales. También se las vincula con el éxito en proyectos personales y profesionales, así como con la protección del hogar frente a la escasez.

En algunas variantes, este ritual no solo apunta a lo material, sino también a fortalecer vínculos y generar relaciones duraderas. En ese sentido, la preparación de ciertos platos a base de lentejas se asocia con la armonía, la unión y el amor a largo plazo.

Cómo hacer el ritual con lentejas paso a paso

Existen distintas formas de realizar el ritual con lentejas, y todas comparten el mismo objetivo: atraer prosperidad al comenzar el nuevo año. Una de las prácticas más extendidas consiste en comer lentejas antes o durante la cena del 31 de diciembre, incorporándolas al menú como símbolo de abundancia.

Una práctica orientada a atraer prosperidad económica, éxito laboral y estabilidad durante los meses que siguen.

Otra opción tradicional es lanzar lentejas al aire durante la noche de Fin de Año mientras se formulan deseos vinculados al dinero y la prosperidad. Esta acción representa la siembra de intenciones para el ciclo que comienza.

Una variante más específica consiste en frotar lentejas sobre la piel o arrojar varios puñados sobre la cabeza. Durante este momento, se repiten frases afirmativas relacionadas con el dinero y la abundancia. Luego, se recogen la mayor cantidad posible de lentejas y se colocan en la billetera durante un minuto. Estas deben conservarse allí a lo largo del año como amuleto.

Otras formas de atraer prosperidad con lentejas

Para quienes prefieren rituales más discretos, existe la alternativa de colocar lentejas en un frasco de vidrio junto con varias monedas. El recipiente se tapa y se decora con un listón amarillo, color asociado a la riqueza y la energía positiva. Este frasco suele guardarse en un lugar visible del hogar.

Otra práctica habitual es llevar algunos granos de lentejas en la billetera o en los bolsillos de la ropa utilizada durante la celebración de Año Nuevo, con el objetivo de atraer éxito, prosperidad y estabilidad económica desde el primer momento del año.

En el plano afectivo, cocinar un guiso de lentejas rojas durante la cena de Año Nuevo se vincula con la atracción de relaciones duraderas y amorosas, sumando un significado emocional a este alimento.

Así, el ritual con lentejas se consolida como una de las tradiciones más vigentes para recibir el nuevo año, combinando simbolismo, costumbre y esperanza en un futuro próspero.