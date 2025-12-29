Decoración para Año Nuevo: cómo mejorar tu cena

La cena de Año Nuevo es un momento de reunión familiar, pero cuando toca ser anfitrión otra de las preocupaciones que se suman es cómo decorar la casa. Por suerte existen formas sencillas de darle un toque festivo y diferente a tu hogar para recibir el 2026.

Año Nuevo: cómo decorar la casa para la cena del 31 de diciembre

Cada vez las tendencias en decoración se vuelcan por opciones más simples y luminosas. Por eso, para recibir el Año Nuevo es clave contar con ambientaciones más cálidas, donde predominen los colores blancos, plateados o dorados, y los elementos naturales.

La moda apunta a decorar con elementos naturales, colores neutros y luces cálidas

Para tener una cena cálida en un ambiente relajado y festivo a la vez, se puede optar por los siguientes elementos de decoración:

Colocar velas grandes blancas y lisas en diferentes puntos del hogar, incluso la mesa.

Conseguir faroles decorativos o colocar iluminación cálida indirecta.

Poner centros de mesa simples con elementos naturales o luminosos.

Cómo preparar frascos de luces para adornar en Año Nuevo

Los frascos de vidrio que ya no usas son una excelente opción para reciclar y armar un adorno para Año Nuevo. Estos recipientes se pueden usar como floreros o llenarlos de luces LED para crear un centro de mesa cálido y luminoso que sume a la decoración durante la cena del 31 de diciembre.

Los frascos de vidrio pueden volverse un gran adorno de luces

Se trata de una manualidad muy fácil de hacer, solo necesitas el frasco de vidrio (también pueden ser botellas de vidrio) y las tiras de luces led pueden ser de la forma que más te guste. El paso a paso para reutilizar estos recipientes es el siguiente: