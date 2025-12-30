Presidente salvadoreño Bukele, abierto a permanecer en el poder 10 años más

Ceremony for the construction of Sky City in San Luis Talpa

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien llegó al poder en 2019 y ‍ahora cumple un segundo ⁠mandato que sus críticos han calificado de inconstitucional, dijo que estaba abierto a permanecer en el poder una década más.

"Si por mí fuera, yo seguiría 10 años más", dijo el mandatario en una entrevista en video publicada el lunes por el youtuber español TheGrefg. Bukele señaló que inicialmente ‌había acordado con su esposa que ⁠dejaría la política en 2029.

Se ⁠espera que El Salvador celebre sus próximas elecciones presidenciales en 2027, para decidir quién gobernará el ‍país hasta 2033.

Bukele será elegible para postularse para un tercer mandato, después de ⁠que el Congreso controlado ‌por el partido gobernante aprobara el julio una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial indefinida, extender el periodo de gobierno de cinco a seis años y eliminar el balotaje.

Expertos ‌legales ‌nacionales e internacionales han cuestionado la legalidad de los intentos de Bukele de extender su mandato.

A principios de 2024, Bukele ganó su segundo mandato con una victoria ​aplastante a pesar de una prohibición constitucional. Pero una decisión de la corte la permitió.

El publicista de 44 años, muy popular, disfruta de uno de los índices de aprobación más altos del mundo gracias a su enfoque de línea dura frente al ‍crimen, que ha ayudado a reducir drásticamente las tasas de homicidios.

Los críticos dicen que esto se ha hecho a expensas de los derechos civiles y que hay personas detenidas arbitrariamente, torturadas e incluso ​asesinadas bajo custodia.

Bukele, quien alguna vez se describió a sí mismo en su cuenta de Twitter como "el ​dictador más cool del mundo", dijo que no planea establecer una dictadura en El Salvador ⁠y que correspondería a los salvadoreños decidir si debe continuar en el poder.

Con información de Reuters