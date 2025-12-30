Día Mundial del Bacon: 6 lugares de Buenos Aires para comer el mejor bacon

El Día Mundial del Bacon es la excusa perfecta para rendirle homenaje a uno de los ingredientes más versátiles y celebrados de la cocina actual

El Día Mundial del Bacon celebra uno de los ingredientes más populares de la gastronomía contemporánea. En Buenos Aires, este clásico ahumado se reinventa en propuestas que van desde desayunos contundentes hasta platos de autor y hamburguesas icónicas. La fecha invita a recorrer espacios donde el bacon se convierte en protagonista, sin perder identidad ni calidad.

Mixtape: bacon ahumado entre música y tapeos

En Mixtape, el bacon aparece integrado a una propuesta que combina cocina, coctelería y música. Dentro de su carta de tapeos se destacan las brochettes de langostinos, armadas con langostinos alternados con bacon ahumado, morrones y cebolla, dispuestos de forma uniforme para lograr una cocción pareja. El plato se termina con un chimichurri de cilantro que aporta frescura y equilibrio. Ubicado en la terraza de Haiku, en Belgrano, Mixtape funciona como el primer kissa bar de la ciudad, con una experiencia que une sabores y sonido en un entorno cuidado.

Ribs al Río: el espíritu smokehouse del bacon

Ribs al Río construyó su identidad alrededor del fuego y el humo, y el bacon es una pieza clave de ese ADN. Uno de los ejemplos más representativos es la Brisket Burger, elaborada con brisket cocido lentamente al estilo texano y coronada con panceta ahumada, quesos fundidos y una salsa especial con crocante de panceta. El bacon también sorprende en propuestas dulces, como el Texas Sundae, que combina helado, dulce de leche ahumado y panceta crocante. Con varias sucursales y amplios espacios al aire libre, la experiencia se completa más allá del plato.

Bilbao: un clásico donde el bacon suma carácter

Bilbao incorpora el bacon de manera equilibrada dentro de una carta de impronta española. Una de las opciones más elegidas es el Desayuno Americano, que incluye tostadas con manteca artesanal, bacon bien crocante y huevos a elección, acompañados por frutas frescas y bebidas calientes. El resultado es una combinación clásica, ideal tanto para la mañana como para una merienda abundante, donde el bacon aporta intensidad sin desplazar al resto de los ingredientes.

La Boquería: bacon a la parrilla con sello porteño

En Palermo, La Boquería ofrece una propuesta pensada para compartir, donde el bacon ahumado a la parrilla suma sabor y aroma. Aparece en platos como la tortilla alta y cremosa con mozzarella y trozos de bacon, el bife porteño servido con papas, huevo y una capa generosa de panceta, y la hamburguesa parrillera con bacon, provoleta y salsa barbacoa. La combinación entre parrilla y guiños españoles refuerza una identidad bien definida.

Tero: panceta en clave de gastronomía de autor

Ubicado en Tigre, Tero se destaca dentro de la gastronomía de autor por su entorno natural y el cuidado en cada plato. La panceta ahumada acompaña preparaciones como la milanesa de ojo de bife, disponible en versiones a la napolitana o a caballo, y los ñoquis soufflé de espinaca o calabaza, gratinados con fondue de quesos y panceta crocante. La propuesta se completa con una cuidada selección de vinos, cervezas artesanales y cócteles clásicos.

Desarmadero: bacon y cerveza artesanal

En Desarmadero Bar y Desarmadero Session, la panceta ocupa un rol central en algunas de las opciones más pedidas. Desde las papas con cheddar y panceta hasta hamburguesas cargadas de sabor y el súper pancho con salchicha alemana, cheddar y panceta, el bacon aparece como un ingrediente infaltable. Todo se disfruta junto a una amplia rotación de cervezas artesanales o clásicos de la barra, consolidando una experiencia relajada y urbana.