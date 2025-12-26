Restaurantes que abren el 1° de enero en Buenos Aires: 5 opciones de lugares para salir a comer

Restaurantes y cantinas de Buenos Aires abren el 1° de enero con propuestas pensadas para extender las celebraciones de Año Nuevo.

El inicio del año suele encontrar a la ciudad con una agenda reducida, pero la gastronomía porteña mantiene propuestas activas para quienes buscan salir a comer el 1° de enero. Buenos Aires ofrece alternativas variadas, con cocinas abiertas y ambientes relajados, ideales para extender las celebraciones sin apuro y con platos bien elaborados.

Puchero: cantina contemporánea

Puchero abrirá sus puertas el 1° de enero desde las 19 hs., con su propuesta habitual enfocada en sabores porteños reinterpretados desde una mirada actual. La carta incluye guisos, milanesas, cazuelas abundantes y pastas caseras que remiten a la tradición, pero con una ejecución cuidada.

El espacio permite elegir entre el salón principal, la vereda o la terraza, pensados para disfrutar con comodidad. La barra acompaña con vermuts, cócteles clásicos y una selección de vinos que completan la experiencia. La propuesta invita a una noche tranquila, con espíritu familiar y platos contundentes, en el corazón de Villa Luro.

Dirección: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

Saigón noodle bar: street food vietnamita

Saigón Noodle Bar recibirá el 1° de enero con locales abiertos y una propuesta ideal para quienes buscan sabores intensos y frescos. En Palermo funcionará de 17 a 01 hs, mientras que en San Telmo abrirá de 19 a 00 hs, con la carta completa disponible.

La cocina vietnamita se expresa en platos livianos como la ensalada thuy o los spring rolls de langostinos, y en opciones más contundentes como el Bo Luc Lac, los Bun Noodles y distintos curries. Para beber, se ofrecen cervezas asiáticas y artesanales propias. Una alternativa que suma diversidad a la gastronomía de la ciudad.

Dirección: Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo.

Pizza cero: un clásico porteño que no falla

Pizza Cero abrirá desde las 19 hs del 1° de enero, manteniendo viva una tradición que lleva más de cuatro décadas en Recoleta. Su carta amplia recorre pizzas a la piedra tradicionales y de autor, además de pastas, carnes y platos de inspiración internacional.

El espacio ofrece distintas opciones para disfrutar la velada: salón clásico, mesas al aire libre y una barra emblemática con coctelería protagonista. Es una elección segura para comenzar el año con sabores conocidos y una atmósfera que combina historia y vigencia.

Dirección: Av. del Libertador 1800, Recoleta.

La oferta gastronómica combina sabores tradicionales, cocina internacional y opciones ideales para compartir en grupo.

Kamay Casa Gardel: cocina peruana

Kamay Casa Gardel abrirá el 1° de enero en su horario habitual, de 12 a 17 hs. y de 19 a 00 hs., con una propuesta de cocina peruana y fusión nikkei. El menú incluye cebiches, tiraditos, anticuchos, arroces y platos de inspiración criolla, con porciones generosas y precios competitivos.

El espacio combina vereda, salón y patio al aire libre, ideales para encuentros grupales. La barra suma coctelería de autor y bebidas frescas que acompañan una experiencia completa, donde la gastronomía peruana se expresa con identidad propia.

Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto.

Hierro bodegón: tradición porteña

Hierro Bodegón abrirá desde las 19 hs. del 1° de enero con una propuesta que reinterpreta los clásicos del bodegón. La carta incluye entradas creativas, platos tradicionales revisados y opciones a las brasas que destacan por su calidad.

La experiencia se completa con una coctelería curada y un salón moderno que conserva la calidez porteña. Es una opción ideal para quienes buscan sabores reconocibles, bien ejecutados y en un entorno relajado para comenzar el año.

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.