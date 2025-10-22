Chau tráfico: amplían una importante autopista de Buenos Aires que usan miles de argentinos.

Una importante autopista de Buenos Aires que miles de argentinos utilizan día a día va a ser ampliada para aliviar el tráfico. La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) dio la noticia e informó que con esta reforma se busca sumar un nuevo carril para mejorar la fluidez y la durabilidad de las vías.

Se trata de la autopista Buenos Aires - La Plata. Esta reforma apunta a descongestionar la acumulación de vehículos que salen desde la ciudad hasta el sur del conurbano, especialmente en horas pico, cuando todos salen de sus puestos de trabajo. Además, la idea también es repavimentar los tramos existentes.

Este proyecto forma parte del Plan de Obras 2024-2027 e incluye más de 20 intervenciones en distintas rutas provinciales. Esta obra en particular va a abarcar 20 kilómetros en total, desde el Acceso Sudeste hasta la estación del peaje de Hudson, uno de los puntos más congestionados de la zona.

Al día de hoy, el tramo inicial de la autopista cuenta con cuatro carriles, pero el resto del recorrido hasta Hudson solamente tiene tres. Una vez que esta obra finalice, se espera unificar toda la calzada para que la estructura vial sea más eficiente.

Obras en la autopista Buenos Aires - La Plata: cuándo comienzan

Estas obras van a comenzar en noviembre de este 2025 y se harán en dos tramos: la primera parte en 12 meses y la segunda en 15. En total, se van a repavimentar los tres carriles actuales y se construirá otro más.

Además, AUBASA tiene como objetivo desarrollar otro proyecto parecido en el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de que la repavimentación sea igual de eficiente en ambos sentidos para mejorar la circulación desde Capital hacia el sur de la provincia.