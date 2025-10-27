Chau al cruce de vías más complicado de CABA: el nuevo paso bajo nivel que se construirá en un punto clave de la ciudad.

El Gobierno de la Ciudad confirmó la construcción de una nueva obra que pretende resolver uno de los problemas de tráfico más importantes de la ciudad: los pasos vehiculares por vías de tren. Este nuevo proyecto pretende descongestionar uno de los lugares con más tráfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mejorar las condiciones de las calles.

Esta infraestructura vial destinada a resolver uno de los cruces con más demoras e inseguridad en Villa Urquiza. Bajo el Plan de Movilidad Urbana, se construirá un paso bajo nivel en el cruce de la avenida Álvarez Thomas con las vías del Ferrocarril Mitre (ramal Retiro–Suárez), una zona de alta congestión que se interrumpe frecuentemente por el paso del tren.

El paso a nivel ya se había modificado reformado en 2021, pero ahora se hará una obra completamente nueva.

La obra fue oficializada mediante la Resolución N.º 569/MIGC/25, publicada en el Boletín Oficial, y será ejecutada por la empresa estatal Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), responsable de gestionar y mantener la red de autopistas porteñas.

El cruce actual funciona como un verdadero embudo vial, dado que la avenida Álvarez Thomas es un acceso frecuente hacia la General Paz y conecta con rutas hacia el norte de la provincia y el conurbano. En el diseño previsto, el túnel tendrá dos carriles de ingreso y cuatro de salida: dos directamente hacia la avenida y otras dos hacia la calle Galván, con el objetivo de descongestionar el tránsito luego de cruzar las vías. Por otro lado, el gálibo mínimo será de 4,5 metros, suficiente para permitir el paso de colectivos y vehículos pesados.

Una obra clave: por qué es tan importante

Este paso bajo nivel será el único de su tipo en la comuna de Villa Urquiza, lo que le da carácter de obra emblemática para la zona. Su construcción apunta a eliminar las interrupciones del servicio ferroviario y reducir tiempos de espera prolongados para miles de usuarios y automovilistas.

Además, dadas las interrupciones constantes por el paso del tren y obras de mantenimiento sobre la calzada, el proyecto representa una solución estructural para mejorar la circulación urbana en un punto crítico.