No descubrían un género así desde el 2000: la nueva especie animal que encontró el Conicet en Córdoba

Un equipo de científicos argentinos logró un hallazgo sin precedentes en las sierras del oeste de Córdoba: una nueva especie y género de roedor que bautizaron como Apnoctomys conicetorum. La elección del nombre rinde homenaje a dos pilares de la ciencia y la conservación en el país, la Administración de Parques Nacionales (APN) y el CONICET, instituciones que juegan un rol fundamental en la protección y el estudio de la biodiversidad nacional.

Según describieron los investigadores en un estudio publicado recientemente, el Apnoctomys conicetorum se trata de un mamífero pariente de otras ratas vizcachas, los carpinchos y las maras, que tiene un tamaño mediano de aproximadamente 35 centímetros, con una cola larga y peluda. Su distribución se restringe a una franja estrecha de bosques del Chaco Serrano, en la sierra de Guasapampa, que encuentran protección en el Parque Nacional Traslasierra, mientras que su dieta estaría mayormente constituida por bromelias, que crecen abundantemente en su hábitat, detallaron los expertos. Si bien en lo que va de esta década se describieron más de 20 especies nuevas de mamíferos de Argentina, este es el primer género reportado a partir de ejemplares capturados en el campo desde el año 2000.

El equipo de investigadores detrás del hallazgo

El nuevo género y especie fue descripto por Pablo Teta, Agustina Ojeda, Andrea Tarquino Carbonell, Raquel Alvarado-Larios, Pablo Cuello, Paula Cornejo, Julián Mignino, Ricardo Ojeda y Diego Verzi, investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET), el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET), el Museo de Antropología (UNC) y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata (UNLP). El hallazgo pone en evidencia que todavía existe mucho por explorar y estudiar de la biodiversidad argentina, incluso en áreas que se consideran bien relevadas, lo que demuestra la importancia de seguir invirtiendo en investigación científica y conservación de los ecosistemas naturales del país.

Distribución y características de la nueva especie

Además del registro para el Parque Nacional Traslasierra, la especie cuenta con registros visuales en otras localidades sobre esa misma franja serrana, entre el Dique Pichanas y el Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní. La "rata vizcacha del Chaco Serrano" se suma así a la lista de especies endémicas de la región, destacándose por su adaptación a un hábitat particular y su dependencia de las bromelias como fuente principal de alimento. Los investigadores continúan trabajando en el estudio de esta nueva especie para comprender mejor su comportamiento, su rol en el ecosistema y las amenazas que podrían afectar su supervivencia en el futuro.