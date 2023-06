Las mejores fotos de un nuevo aniversario del Ni Una Menos

Multitudes de mujeres y disidencias protagonizaron concentraciones en distintas ciudades del territorio argentino en un nuevo 3 de junio, por el 8° aniversario del Ni Una Menos (NuM). El reclamo en las calles volvió a ser el mismo: la exigencia de más y mejores políticas públicas, sociales, sanitarias, educativas y judiciales con perspectiva de género. La violencia económica fue uno de los principales ejes, junto al pedido por una reforma judicial feminista, que integraron el documento leído a las 17.

Colectivos que pide justicia por femicidios, organizaciones políticas y sociales y activistas de todas las edades se congregaron en el Congreso de la Nación bajo el lema "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este Poder Judicial, no hay Ni Una Menos". Acompañadas por ferias de emprendimiento y batucadas, se autoconvocaron desde las 14 hs y desplegaron sus banderas en el lugar. Familiares denunciaron la impunidad del Poder Judicial que "mira para otro lado" y anunciaron que elaborarán un petitorio para presentar ante Nación.

"Estamos buscando derechos que no tenemos, que no se están cumpliendo y esos derechos son de todos. Venimos a hablar de nuestras hijas, no estamos buscando algo personal, sino algo para el resto de las chicas. Sacamos del pan nuestro para pagarle a los abogados, para pagar pericias, son inaccesibles, hacemos colectas, son muchos los costos para acceder a la justicia", dijo Marta Montero, mamá de Lucía Pérez.