Atravesadxs, la muestra que escucha a los familiares de víctimas de feminicidios, travesticidios y transfemicidios

El Destape dialogó con Eleonora Ghioldi, la artista detrás del proyecto que le da voz a las luchas invisibilizadas por el sistema mediático.

A seis años del primer grito colectivo de Ni una menos, el Museo Evita inauguró el 3 de junio Atravesadxs de la artista Eleonora Ghioldi, un proyecto de investigación fotográfica que se enfoca en los testimonios de familiares de víctimas de feminicidio, travesticidio y transfemicidio en la Argentina. En diálogo con El Destape Eleonora ahonda en la búsqueda del proyecto y analiza el rol de los medios en la cobertura de crímenes de odio..

- ¿Cómo surge Atravesadxs?

Como una arista que se desprende de Guerreras, un proyecto sobre violencia de género que vengo impulsando desde hace once años. En Guerreras reuní testimonios de violencia sexual, esterilización forzada, hijas de madres desaparecidas durante la última dictadura cívico militar que dejan registro de cómo la violación era utilizada como herramienta disciplinadora. Cuando sentí que ya había terminado de documentar estas voces, no quería terminar el proyecto sin hablar de feminicidios. Fue ahí cuando viajé a Ciudad Juárez, en México, y entrevisto a madres que perdieron a sus hijas de esta manera. Ahí comienza Atravesadxs.

El proyecto intenta no solo ser una herramienta de denuncia sino contar cómo es la lucha totalmente invisibilizada de estas familias, el que pasa después. Hay una red que se tiende luego de que pasen estos feminicidios, travesticidios y transfemicidios. Creémos que la violencia termina con el asesinato a la persona pero, en realidad, es lamentable comprobar que lo qué denuncian los familiares es lo opuesto: hay violencia institucional, de la Justicia y, sobre todo, mediática. Es algo que se repite de forma constante. Todos los casos tienen sus particularidades: en el caso Micaela la familia sufrió violencia estatal incluso mucho antes de que suceda el feminicidio. Son muertes que se podrían haber evitado, tal como expresa Say Sacayán –hermano de la activista trans Diana- en otro de los testimonios.

- Con respecto a la violencia mediática, ¿qué lectura hacés de esta carencia del sistema de medios?

Cuando el medio no tiene una mirada de género y emite como loro la noticia sin hacer las preguntas que se deberían hacer –como hablar de aquellas masculinidades que no pueden soportar la autonomía de las mujeres, por ejemplo- se entra en un círculo vicioso en el que los casos terminan descartados luego de algunas semanas porque “ya no son noticia”. Si no entendemos qué quiere decir violencia de género, difícilmente se avance en el aspecto mediático. Hay estructuras y violencias que se entrecruzan y es importante distinguirlas para poder atacar el problema.

- ¿Cómo manejás el dolor emocional que provoca de escuchar tantos testimonios atravesados por la muerte?

Cuando veo que no puedo, tomo descansos. Personalmente, me involucro mucho con las personas que entrevisto pero aprendí a respetar mis tiempos. Tenés que ser un cubo de hielo para que no te peguen los testimonios. Para ellos es muy importante que haya personas que se interesen por ellxs porque, como te decía antes, están totalmente invisibilizadxs.

La muestra Atravesadxs puede verse en la fachada del Museo Evita o de forma digital, en la página web del museo, clickeando el hipervínculo.