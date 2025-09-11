Tras la imputación de Julieta Makintach por "cohecho", el abogado Rodolfo Baqué pidió la destitución de los otros jueces del caso Maradona, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. Así lo informó, a través de la presentación de un escrito que hizo su colega Martín De Vargas ante la Fiscalía N°1 de San Isidro.

El magistrado insiste en su escrito que "al tratarse de un tribunal no hay posibilidad alguna de que los mencionados jueces no hayan sabido de las acciones e intenciones de Makintach".

"Encubrieron una situación que conocían": el pedido de destitución de los otros jueces del caso Maradona

Baqué apunta específicamente a uno de los días en que Makintach aprobó el ingreso de un guionista, productor y camarógrafo al Tribunal Oral N°3 de San Isidro a realizar parte de la filmación de lo que se vería en el documental "Justicia Divina".

El abogado indica que ambos magistrados se mantuvieron en silencio y encubrieron una situación que perfectamente conocían. "Focalizar la investigación exclusivamente en la doctora Makintach constituye una manera parcial, carente de objetividad, irregular y sesgada de investigar los hechos denunciados", sostiene el escrito de Baqué, según Infobae.

La imputación a Julieta Makintach

Este miércoles se confirmó la imputación a Julieta Makintach, la ex jueza del caso por la muerte de Maradona. Se le endilgaron los delitos de "cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios".

Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo consideraron en su informe que hay elementos suficientes para probar que Makintach utilizó recursos públicos para fines privados. El ejemplo más claro es haber ido a los Tribunales de San Isidro para filmar escenas de lo que sería su documental.

Además, Fernando Burlando, pidió una medida de mayor efecto para Makintach. El abogado de las hijas de Maradona solicitó la destitución de Makintach, ya que considera que "debe haber una pena institucional".