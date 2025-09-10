En abril pasado, en medio del Juicio por la muerte de Maradona, Julieta Makintach, una de la juezas del tribunal quedó envuelta en un escándalo sin precedente en la historia judicial de nuestro país: la magistrada se encontraba filmando un documental llamado "Justicia Divina" en paralelo a la declaración de testigos, acusados e investigación por parte de la fiscalía.

Por este hecho, el juicio quedó anulado y este miércoles se confirmó la imputación por cohecho a Makintach. Al mismo tiempo, Fernando Burlando, abogado de las hijas de Maradona, solicitó que la destituyeran.

Caso Maradona: por cuáles delitos la imputaron a Julieta Makintach

De acuerdo a Infobae, los jueces Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo imputaron a Makintach por "cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios".

Gracias a la investigación que se viene realizando desde mayo a la jueza, los magistrados creen que hay elementos suficientes para endilgarle estos ilícitos.

Por empezar, existe material audiovisual que prueba que utilizó los Tribunales de San Isidro para realizar una filmación con fines comerciales. También se comprobó que "participó y promovió personalmente este proyecto", utilizó recursos públicos para cuestiones privadas y hasta comprometió su imparcialidad como jueza del Tribunal.

Asimismo, se valió de su cargo como jueza para dejar ingresar al juicio a un guionista, camarógrafo y productor para sumar al mencionado documental.

Por otro lado, Burlando, abogado de Giannina y Dalma Maradona, ya pidió que se la destituya de su cargo mediante la presentación de un escrito a los jueces que llevan la causa contra Makintach. Burlando aduce que las maniobras que realizó Makintach impactaron en la familia del astro futbolístico y que, por tal motivo, requiere una pena institucional mayor.

"Se solicita la destitución de Makintach y la prosecución de la causa penal, argumentando que sus conductas constituyen causal autónoma de enjuiciamiento y afectan la vigencia del Estado de Derecho", detalló el abogado.